Cum putem păstra tinereţea mai mult timp? Spuneam recent: mişcarea este unul din principiile de bază ale unui stil de viaţă sănătos. Fiecare dintre noi, în cursul unei zile, face mai multă sau mai puţină mişcare fizică. Dar nu întotdeauna facem suficient de mult încât aceasta să ajute sănătatea. Toate sistemele organismului pot beneficia de avantajele mişcării fizice deoarece:

– îmbunătăţeşte capacitatea de concentrare, activitatea şi performanţa intelectuală;

– reduce stresul, anxietatea şi frustrarea;

– întăreşte oasele şi fortifică musculatura;

– articulaţiile devin mai flexibile;

– îmbunătăţeşte circulaţia sângelui, atât arterială, cât şi venoasă;

– îmbunătăţeşte digestia şi previne constipaţia;

– ajută la reglarea tensiunii arteriale;

– ajută la odihna organismului prin îmbunătăţirea somnului;

– reduce probabilitatea de apariţie a cancerului de sân;

– îmbunătăţeşte sistemul imunitar şi prelungeşte viaţa; Mişcarea fizică este în beneficiul sănătăţii atât timp cât este făcută corect şi constant. Astăzi doresc să pun accent pe impactul mişcării asupra menţinerii sănătăţii şi întârzierii procesului de îmbătrânire. „Osul este un ţesut dinamic, care reflectă foarte bine principiul biologic al adaptării structurii la funcţie. Alergarea este în mod incontestabil una dintre modalităţile de a ne menţine scheletul în bună stare de funcţionare”, spunea un specialist în nutriţie sportivă. Oasele se refac în mod constant. Ele au nevoie pe lângă calciu şi de mişcare fizică. Prin alergare creierul este mai bine vascularizat şi oxigenat. În ultimii ani cercetările ştiinţifice au demonstrat faptul că practicarea regulată a unui sport îmbunătăţeşte structurile cerebrale. Într-adevăr, creierul funcţionează mai bine făcând mişcare. Activitatea fizică şi sportul menţin corpul în stare bună, iar atunci când eşti în formă te simţi bine şi în plan mental, conform dictonului latin „ Mens sana in corpore sano”. Sănătatea nu este definită doar ca o lipsă a bolii, ci ca „o stare completă de bine din punct de vedere fizic, mental şi social”. La ce vârstă se poate alerga? Raspunsul este simplu: la orice vârstă. În urma studiilor nenumărate, specialiştii au analizat datele fizice statistice şi au constatat totodată că persoanele care aleargă îşi cresc cu 34% rezistenţa la îmbolnăvire şi măresc durata de viaţă cu aproximativ o lună la fiecare an în care au alergat. Studiile menţionează că această periodicitate este aplicabilă indiferent de conformaţia fizică şi că alergătorii îşi pot creşte speranţa de viaţă şi pot întârzia îmbătrânirea. Pe lângă alergare recomand o nutriţie corectă şi odihnă adecvată. Sunt foarte multe persoane trecute de vârsta a treia care arată şi se simt minunat. Persoane care nu-şi arată vârsta, sunt pline de viaţă şi sănătate, sunt fericite şi iubesc tot ce-i frumos. Nu demult, participând la Campionatul Mondial de Atletism- Masters (Lyon- 2015) am asistat la proba categoriei de vârstă + 90 ani. Am rămas surprinsă să văd cu câtă dezinvoltură aceste persoane au luat startul şi au trecut linia de sosire într-un timp remarcabil. Pentru mine a fost o adevărată lecţie de viaţă. Acum am certitudinea clară că viaţa poate fi frumoasă la orice vârstă! Nu puţine sunt cazurile în care persoane de vârsta a treia sunt exemple pentru tinerii care vin din urmă. De ce alergăm? Pentru marea majoritate acest subiect este tabu. De ce? Pentru că le este ruşine să alerge. Sau poate pentru că nu le mai permite vârsta? Total greşit! În urmă cu ceva timp alergam prin parc şi am constatat cu durere în suflet că eram privită „ciudat”. Probabil acesta este motivul pentru care nu îndrăznim să alergăm, indiferent de vârstă. Acum nu mai observ privirile curioşilor, deoarece alerg pentru că îmi place, alerg pentru sănătate. Sunt mai multe lucruri pe care mulţi oameni le învaţă sau le reînvaţă prin intermediul alergării. Înveţi să îţi cunoşti şi să îţi stăpâneşti mai bine organismul. Gândeşti mai limpede, înveţi să fii mai ordonat, să ai răbdare, să înveţi să îţi stăpâneşti furiile, să îţi cunoşti şi să-ţi depăşeşti limitele. Alergăm pentru a ne păstra tinereţea şi pentru prelungirea vieţii. Cei care fac un obicei din a alerga sunt mai sănătoşi şi frumoşi indiferent de vârstă. Studiile au arătat că sporturile care presupun deplasarea greutăţii corporale proprii, aşa cum este alergarea, manifestă efecte pozitive asupra masei osoase. Este important de reţinut şi faptul că efectul benefic al alergării asupra densităţii osoase se manifestă şi în cazul femeilor la pre sau postmenopauză. Iată, deci, un motiv în plus ca femeile cu vârsta de peste 45 de ani să înceapă sau să continuie să alerge, încetinind astfel progresia osteoporozei. Se recomandă ca antrenamentele de alergare să fie efectuate de trei ori pe săptămână astfel încât aceastea să îşi manifeste efectul pozitiv asupra densităţii minerale osoase. Aportul de calciu este foarte important pentru menţinerea densităţii minerale în oase. Laptele, peştele, conopida, alunele, floarea soarelui sunt surse importante de calciu. Prin alergat sunt combătute stresul și depresia, dar se îmbunătăţeşte considerabil și somnul. Odihna, disciplina sunt cele mai importante când vine vorba de mişcare fizică. Ele trebuie armonizate perfect. Rolul armoniei în viaţa noastră nu este întâmplător, ea fiind generatoare de linişte interioară, de mulţumire de sine, satisfacţie şi bucurie-elemente necesare unei bune circulaţii energetice într-un corp sănătos. Armonia atrage cu sine şi dobândirea clarităţii mentale, implicit disciplina ca mod de viaţă. Armonia se concretizează în viaţa noastră printr-un comportament moderat, guvernat de starea de calm mental, un program corect de alimentaţie şi odihnă, eliberat de orice excese, o mentalitate clară bazată pe înţelepciune, încredere în sine şi, nu în ultimul rând, respect. Acesta este marele secret al „TINEREŢII FĂRĂ BĂTRÂNEŢE". Dacă vreţi să fiţi sănătoşi, frumoşi şi fericiţi, nu uitaţi că faceţi parte din Natură, deci alergaţi! Alergaţi de plăcere şi pentru prelungirea vieţii, amândouă în mod egal. Mintea poate îmbolnăvi sau vindeca, omul alege prin atitudine! Alege să fii tânăr la orice vârstă! Carmen Barcan, terapeut

