Actualitate Vești bune pentru băcăuani: S-a deschis primul cabinet de kinetoterapie pediatrică de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Începând din această lună, în municipiul Bacău funcționează primul cabinet de kinetoterapie pentru copii. Este situat pe str. Banca Națională, la nr. 25, în vecinătatea intersecției cu Neagoe Vodă. „La amenajarea cabinetului am avut mereu în gând nevoile copiilor și dorința lor, mereu vie, de a se juca, de a fi într-un mediu care să nu le amintească de spital", declară Alexandra Albuț, kinetoterapeut. Ea este convinsă că într-un spațiu dotat cu echipamente de terapie viu colorate, potrivite pentru vârsta copilului, pentru dezvoltarea neurologică și fizică a acestuia, kinetoterapia chiar poate fi mai ușor de suportat atât de către copii cât și de către părinți, cu rezultate foarte bune, într-un timp scurt. „Cu drag, cu emoție și cu multă responsabilitate îi aștept la cabinet pe părinți și copii, ca împreună, pe baza diagnosticului clinic stabilit de către medic, să construim un plan de recuperare cât mai eficient, în acord cu nevoile copiilor și ale familiilor acestora", mărturisește Alexandra. Pentru ca programul de recuperare să aibă rezultate foarte bune, pe lângă devotamentul și implicarea părinților, întotdeauna prezente, e nevoie de profesionalism, compasiune, curaj și determinare, susține Alexandra. Serviciile pe care le asigură cabinetul de kinetoterapie se adresează copiilor diagnosticați cu paralizii de plex prahial, tortiolis, platfus, deviații ale coloanei vertebrale (scolioze, cifoze, lordoze), fracturi, entorse, copiilor cu probleme respiratorii sau cardiace, diagnosticați cu sindrom Down, ADHD, tulburări de spectru autist, copiilor diagnosticați cu paralizii cerebrale. De asemenea, pot beneficia de kinetoterapie și copiii obișnuiți, pe care programele cu exerciții de integrare a reflexelor primitive, de echilibru, de stimulare proprioceptivă și vestibulară îi ajută să fie mai bine echilibrați neurologic, mai atenți, mai receptivi, mai performanți la grădiniță sau la școală, mai sociabili.

