Contrasens „USR”-ul francez a câștigat alegerile de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Spuneam, la momentul alegerilor prezidențiale că lui Macron îi va fi foarte greu să guverneze fără sprijin parlamentar și că formațiunea care-l sprijinea, La Republique En Marche, e mai mult o glumă. Iată, însă, că fostul ONG transformat în partid politic a reușit ceva nemaivăzut: să obțină majoritatea locurilor din parlamentul francez. La Republique En Marche va ocupă cel puțin 400 din cele aproape 600 de locuri din Adunarea Națională, rezultatul final urmând să-l aflăm după turul al doilea. Sistemul electoral francez este de tip uninominal în două tururi, neponderat politic. În turul doi se califică toți candidații care în primul tur au obținut minim 12,5% din voturi. Chiar și așa, o seamă de figuri importante ale Partidului Socialist au ieșit din competiție, fiind înlocuite de figurile necunoscuților lui Macron. Este acesta un semnal al înnoirii clasei politice franceze? Mă îndoiesc. În primul rând, absenteismul de la alegerile prezidențiale s-a păstrat; au votat mai puțin de jumătate din francezii cu drept de vot. Ceea ce se traduce printr-un protest față de TOȚI candidații, indiferent de formațiunea politică. În al doilea rând, faptul că Frontul Național, sperietoarea de la alegerile prezidențiale, nu va obține decât maxim 10 locuri în Parlament, ceea ce ne face să ne întrebăm cum de a ajuns Marine Le Pen în finală. Nu cumva FN a fost gonflat și prezentat pe post de sperietoare pentru a-i forța pe alegători să-l voteze pe Macron? Sondajele spun că 60% dintre francezii care au votat cu actualul președinte au făcut-o pentru a nu câștiga Le Pen. În al treilea rând este extrem de interesant cum francezii, care au ieșit în stradă și au protestat săptămâni în șir când Macron – ca ministru al economiei în administrația Hollande -a impus noua lege a muncii total defavorabilă salariaților, l-au votat acum, pe același Macron, care propune „flexibilizarea dreptului muncii” și reducerea deficitului public, tăierea cheltuielilor bugetare, adică. Concluzia este că nu e nici un fel de înnoire a clasei politice, ci doar o imensă manipulare a electoratului. La Republique En Marche nu este unită decât de figura lui Macron; membrii săi-combinația clasică de oportuniști, visători și demogogi-îi vor fi alături președintelui doar atâta vreme cât acesta va fi pe val. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.