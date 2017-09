CSȘM Bacău este pregătită pentru campionatul care începe pe 17 septembrie și care ar trebui să-i aducă promovarea pe prima scenă

Principalul atu

Zece zile până la start. Până la startul unui sezon care are ca unic obiectiv promovarea în Liga Națională. Dacă anul trecut CSȘM Bacău își propunea, înainte de toate, rodajul unei generații de excepție- cea care a cucerit medalii pe bandă rulantă la juniori în perioada 2014-2017- în campionatul care va începe pe 17 septembrie, gruparea pregătită de Gabi Armanu are ca țel ridicarea ștachetei. „Personal, am obosit să mai stau în Divizia A. Iar dacă o spun eu, ca antrenor, gândiți-vă cum se simt jucătorii”, mărturisește Gabi Armanu, care consideră că principalul atu al „csmeilor” în noul sezonul este chiar „dorința de promovare și plusul de responsabilitate”.

Campionat mai slab

CSȘM Bacău este una din favoritele Seriei A. Băcăuanii înregistrează un plus valoric față de ediția precedentă, iar concurența se anunță una în scădere. „Într-adevăr, spre deosebire de anul trecut, când existau două-trei echipe cu pretenții justificate, acum campionatul pare mai slab. Asta nu înseamnă însă că nu vom întâmpina rezistență. Alexandria este o echipă incomodă, în special pe teren propriu, în timp ce formații ca Buzăul și Galațiul ne-au învins anul trecut. Oricum, nu trebuie să ne preocupe prea mult ce e în ograda altora; esențial e ce facem noi”, a precizat Armanu.

Multe amicale

”Suntem pregătiți pentru noul sezon. Am disputat mai multe meciuri amicale, majoritatea cu formații din Liga Națională, prilej cu care am reușit să facem reglajele necesare. Ce-i drept, am pus mai puțin accent pe pregătirea fizică, însă contăm pe jucători profesioniști, jucători tineri care știu să-și dozeze bine eforturile”, a adăugat tehnicianul băcăuan, care se confruntă cu o singură problemă de ordin medical, portarul Richard Freiwald acuzând o accidentare la genunchi. Freiwald s-a deplasat în cursul acestei săptămâni la Târgu-Mureș pentru un consult amănunțit, primele investigații medicale evidențiind o leziune a meniscului.

Reveniri la matcă

Din vară, lui Hanțaru, Rusu și Broască li s-a adăugat și unul dintre jucătorii reprezentativi ai perioadei Știința MD Bacău: Rareș Păunică. „Venirea lui Rareș ajută mult echipa. Experiența sa constituie, fără îndoială, un plus”, au marturisit tinerii jucători băcăuani. „Repatrierea” lui Păunică ar putea fi urmată, în cazul în care CSȘM va face pasul către Liga Națională, de alte come-back-uri. Răducu Tamaș sau Ionuț Rotaru sunt numele cele mai vehiculate în acest sens. „Eu sunt convins că dacă lucrurile vor evolua așa cum ne-am propus și cum ne dorim, la echipă ar putea reveni și alți jucători care au făcut istorie cu Știința MD”, a admis Gabi Armanu.

Echipament de prezentare

Săptămâna aceasta, directorul CSȘM Bacău, Adrian Gavriliu, s-a întreținut cu componenții echipei de handbal. „Le-am spus jucătorilor că există toate condițiile pentru realizarea promovării în Liga Națională. Am încredere că echipa își va îndeplini obiectivul, iar din 2018, Bacăul va reveni pe prima scenă a handbalului masculin”, a punctat Gavriliu, care a adăugat: „Până la startul sezonului, vom achiziționa un echipament de prezentare, în ton cu blazonul și statutul clubului nostru”.

Serie cu 10 echipe

Anul acesta, Seria A va număra doar zece echipe, CSȘM Bacău va începe campionatul pe 17 septembrie, cu un meci pe teren propriu, contra celor de la CSU Suceava II, urmând ca în runda secundă să se deplaseze la Medgidia. Turul se va încheia pe 26 noiembrie, returul urmând să debuteze pe 4 martie 2018. Divizionara A băcăuană va acoperi golul competițional de aproape trei luni cu mai multe partide de verificare, dar și cu o serie de turnee, printre care și unul peste hotare, la Chișinău. În Liga Națională promovează prima clasată, în timp ce echipele de pe locurile 2-3 vor da „baraj”.

Programul CSȘM Bacău în turul de campionat al Diviziei A

Etapa 1 (17 septembrie): cu CSU Suceava II, acasă.

Etapa 2 (24 septembrie): cu CS Medgidia, în deplasare.

Etapa 3 (8 octombrie): cu CSM Târgoviște, acasă.

Etapa 4 (16 octombrie): cu CNOT Brașov, în deplasare.

Etapa 5 (22 octombrie): cu Atletico Alexandria, acasă.

Etapa 6 (6 noiembrie): cu Danubius Galați, în deplasare.

Etapa 7 (12 noiembrie): cu HC Buzău 2012.

Etapa 8 (19 noiembrie): cu CSM Bucureștii II, în deplasare.

Etapa 9 (26 noiembrie): cu AHC Dobrogea Sud Constanța II, acasă.

Dan Sion