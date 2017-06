– acesta ar fi vrut să treacă înot lacul, dar nu a mai reuşit să ajungă pe malul celălalt – doi tineri au sărit după el, dar nu l-au mai găsit Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău au început o nouă misiune de căutare a unei persoane care s-ar fi înecat în lacul Bibireşti, din comuna Ungureni. Este vorba despre un bărbat de 38 de ani, din localitate, care ar fi vrut să treacă înot lacul ca să ajungă pe celălalt mal şi de acolo la cireada de vaci pe care o păzea. Câţiva tineri l-au văzut de pe mal cum pe la mijlocul apei a ridicat mâinile, după care a dispărut. Doi dintre ei, mai curajoşi, au sărit imediat după el, au înotat până în acel loc, dar nu l-au mai putut salva. „Nu a strigat după ajutor, dar l-am văzut cum s-a dat în jos şi n-a mai ieşit. Am trecut eu imediat lacul, m-am întors pe direcţia unde era, dar nu l-am găsit”, povestea un martor. „A zis că trece pe partea cealaltă ca să se ducă la coada lacului. S-a băgat în apă, apoi am văzut că a dat de două ori din mâini şi a dispărut. Ne-am dus după el, dar nu era şi am anunţat imediat Poliţia”, spunea un alt tânăr. La faţa locului au ajuns militarii de la ISU Bacău care au început căutările. Acesta este al doilea caz de înec semnalat în ultimele trei zile. Sâmbătă seara, la Filipeşti, un băiat de 18 ani, s-a înecat în Siret. Trupul său a fost găsit astăzi.

