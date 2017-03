Cultura Un vis tinde să devina realitate de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Teatrul de Vară „Radu Beligan” a avut loc în urmă cu câteva zile spectacolul „Să împlinim un vis” organizat de Fundația Teatrală Neghiniță, un prim spectacol de strângere de fonduri pentru a pune temelie unui nou centru cultural în Bacău. Spectatorii s-au bucurat de momente de muzică și dans oferite de unii dintre membrii fundației, Ansamblul de Ballet „Atitudine” din Constanța, „Oana Floriea Ballet School” din Iași, Clubul de Dans „FirSTep by Deea” din Bacău, Cvartetul „Nostalgy Ladies” din Bacău, Andra Romașcanu și Dragoș Munteanu de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău. Din încasările pe bilete, după scăderea cheltuielilor pentru realizarea spectacolului, a rămas suma de 9490 lei. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.