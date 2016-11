Un urs a vizitat comuna Sarata

Cristian Dumitru, bacauan din comuna Sarata ne-a sunat pe telefonul de redactie semnalându-ne ca in comuna, pe un câmp a zarit un pui de urs. “L-am vazut cu ochii mei. Este un pui de urs, destul de mic. Deja s-au adunat oamenii in zona”, ne-a spus Cristian Dumitru, destul de alertat.

Acesta ne-a trimis si fotografii care sustin spusele sale. Imediat, la fata locului au ajuns jandarmii care au asigurat zona pentru ca nici un curios sa nu fie pus in pericol de puiul dezorientat.

Gestionarul zonei respective este Fondul de Vânatoare Luizi. Inspectoratul de Jandarmi a cerut sprijinul Serviciului de Gestionare a Câinilor Comunitari Bacau care are in dotare un pistol cu tranchilizant. “Da, suntem pe teren, la solicitarea jandarmilor pentru a tranchiliza puiul de urs. Avem un pistol cu tranchilizant in dotarea serviciului nostru”, a spus Dinu Pancescu, seful Serviciului de Gestionare a Câinilor.

Anul trecut, in luna decembrie, silvicultorii au stat cu ochii pe un urs care ii vizitase pe satenii din Paladesti, comuna Gârleni.

In judetul Bacau, potrivit statisticii Ministerului Mediului, ar trai circa 170-200 de exemplare, in special in zonele de munte, iar in sezonul de vânatoare de anul trecut s-a aprobat eliminarea a 15 exemplare. Acestia coboara la ses in special in cautare de hrana, dar este posibil ca puiul zarit la Sarata sa se fi pierdut.