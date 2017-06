Top Story Un TIR a intrat intr-un magazin la Târgu Trotuș în urma impactului, clădirea a fost distrusă şi două persoane au fost rănite de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Joi dimineaţă, în jurul orei 3.00, în comuna Tg. Trotuş, pe DN 12A, s-a produs un accident de circulaţie soldat cu rănirea a două persoane. Şoferul de 40 de ani al unui autocamion a părăsit partea carosabilă, se pare pe fondul oboselii în conducere, şi a intrat într-un magazin. În urma impactului, conducătorul auto şi pasagerul său, în vârstă de 43 de ani, din Asău, au rămas încarceraţi în cabină, fiind solicitaţi pompierii pentru scoaterea lor. Militarii s-au deplasat imediat la faţa locului cu autospecială de descarcerare, o autospecială de lucru cu apă şi spumă şi o ambulanţă Smurd, însă intervenţia lor a fost îngreunată de elementele de construcţie şi de un copac, căzute pe autovehicul. „Cele două victime prezentau multiple traumatisme şi după descarcerare au fost preluate de o ambulanţă Smurd şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Bacău, fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale”, a declarat cpt. Ionuţ Hîncu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Şoferul era conştient şi a putut sufla în etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul, în urma căruia s-au înregistrat pagube însemnate. 10 SHARES Share Tweet

