Un nou succes la Jacksonville Jazz Festival pentru băcauanul Sorin Zlat de Florin Stefanescu - După ce în urmă cu doi ani a reușit să câștige acest prestigios festival, Sorin Zlat, împreună cu Trio-ul său, a fost invitat să cânte la Jacksonville Jazz Festival în deschiderea concertului titanului jazzului Chick Corea. Evenimentul s-a desfășurat în urmă cu câteva zile la Jacksonville, Florida, în Statele Unite, iar pe scenă au mai urcat Chick Corea Trio și The Commodores. Sorin Zlat a fost acompaniat de muzicienii americani Dennis Marks (contrabas) și Clyde Connor (tobe). Prestația Trio-ului lui Zlat a fost foarte apreciată de faimosul Chick Corea și nu ar fi exclus ca în curând să auzim de o colaborare între cei doi. Pentru cei care încă nu știu, așa cum am scris și în urmă cu doi ani, Sorin Zlat a studiat vioara și clarinetul la Colegiul Național de Artă „George Apostu" Bacău, promoția 2008, este absolvent al Facultății de Muzică „George Enescu" Iași, secția clarinet, și masterand la Universitatea de Muzică din București, secția jazz-instrument pian. Sorin Zlat este și singurul român care a câștigat „Marele Premiu" la concursurile „EuropaFest" (2012) și „Concursul Internațional de Jazz pentru soliști Monaco 2014", iar în 2015, a primit o invitație să concerteze la celebrul club de jazz „Blue Note" din New York. Jazzmanul băcăuan este singurul european care a atins performanța de a câștiga Jacksonville Jazz Festival în cele trei decenii de existență, festival care, anual, strânge circa 50.000 de spectatori, și unde s-au consacrat mari muzicieni precum Miles Davis, George Benson, Al Jarreau, Michael Bublé, Herbie Hancock, Chick Corea, Harry Connick, Jr. ori Natalie Cole. Despre performanțele artistului român, care, timp de doi ani consecutiv a fost invitat să participe la cea mai mare competiție de jazz din lume – Festivalul de la Montreux, Elveția, merită să mai amintim: „Cel mai bun muzician de jazz al anului 2015" – Asociația MUZZA , „Cel mai bun muzician de jazz al anului 2014", acordat de Societatea Română a Compozitorilor și Muzicologilor" și zeci de premii la festivaluri internaționale de profil. În vara anului 2015, Sorin Zlat a lansat albumul Endurance, care conține piese solo, în trio, precum și compoziții personale, un album primit cu multă căldură de către iubitorii de jazz. În prezent, concertează pe scene de prestigiu ale genului, având numeroase prezențe în Elveția, Spania, Israel, Belgia, Turcia, Franța, Italia, Anglia și Olanda.

