Contrasens Un genocid pentru liniștea lui Iohannis de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ca să vezi surpriză, fix la o zi dupa ce președintele Iohannis a decis să traga de timp în problema desemnării premierului, apare comunicatul de presă cum că Ion Iliescu, bătrânelul ăla scos din când în când de adversarii PSD de la naftalină, este acuzat oficial de „crime împotriva umanității" pentru mineriada din iunie 1990. Probabil că unii se așteptau ca inculparea lui Ion Iliescu să pună gaz pe foc și să determine un reflex pavlovian; ghinion, însă, după cum ar spune Iohannis, problema în cauză nu a emoționat decât prea puțină lume, în contextul în care, oricum, țara este sub efectul anesteziei Crăciunului. Problema mai delicată, însă, este alta: încadrarea juridică este nu doar comică, ci și ușor aberantă în contextul în care la momentul producerii faptelor, Codul Penal era altul. Orice student la drept ne poate spune că legea penală dispune numai pentru viitor; Noul Cod Penal, în care definiția crimelor împotriva umanității ocupă un spațiu generos, nu se poate aplica pentru fapte de acum aproape trei decenii, oricât ne-ar place sau displace acest lucru. Conform Codului Penal existent la vremea respectivă, faptele de care este acuzat Ion Iliescu nu constituie crimă împotriva umanității. Că ne place sau nu ne place Iliescu e una. Justiția este, totuși, altceva. Dar, ca și anul trecut când a fost scoasă de la naftalină acuzația, acesta nu are rolul de a pedepsi în Justiție o faptă penală; pentru un avocat ar fi o treabă foarte ușoară să obțină achitarea lui Iliescu pentru motivele de mai sus. Dar nu, scopul acestui anunț este să producă emoție pe rețelele sociale, de fapt, în societate. Coroborat cu alte emoții, produse de alte informații (gen mama care nu vrea ca fiica să fie premier, așa-zisa investigație despre soțul sirian, etc.), se dorește crearea unui efect social care să permită președintelui Iohannis să respingă propunerea de premier înaintată de PSD și ALDE. Singura problema este că până acum rețelele sociale nu au băgat în seamă aproape deloc acești stimuli…

