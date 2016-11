La sfârsitul saptamânii trecute, judetul Bacau s-a aflat sub avertizare „cod galben” de precipitatii iar problemele nu au intârziat sa apara.

Cel mai mult a plouat in comuna Racaciuni, unde s-au inregistrat 39 l/mp si au fost inundate 13 gospodarii, din satul Gheorghe Doja.

Au fost afectate gradinile, beciurile sau anexele, iar militarii de la Detasamentul Bacau au intervenit alaturi de pompierii de la Serviciul Voluntar al comunei cu mai multe motopompe si i-au ajutat pe oameni sa scoata apa din curti.

A plouat destul de mult si in zona Onesti, unde o portiune din drumul national 11A a fost inundata, la fel si o gospodarie din satul Negoiesti, comuna Stefan cel Mare.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au efectuat si mai multe misiuni de monitorizare in judet si asa au descoperit sâmbata dimineata, in jurul orei 4.00, ca s-a surpat drumul DJ 252, intre localitatile Buhoci si Dospinesti, pe o portiune de circa 5 mp, in zona podetului de peste pârâul Ulmu.

„Au fost anuntati reprezentantii de la Drumuri, ca sa intervina pentru lucrari, dar si primarul localitatii pentru continuarea monitorizarii. In zona respectiva se circula pe o singura banda”, a declarat capitan Andrei Grecu, ofiter de relatii publice la ISU Bacau.

Pe drumul european 85, un pod si un podet au fost colmatate si a fost necesara interventia echipelor de la Sectia de Drumuri, pentru ca traficul sa nu fie afectat.

Din cauza vântului puternic, duminica, doi stâlpi de medie tensiune s-au rupt, iar peste 1.800 de consumatori din comuna Bârsanesti au ramas fara curent electric, situatia fiind remediata in aceeasi zi. Echipele de interventie au revenit insa si luni in localitate, iar pe timpul lucrarilor s-a intrerupt alimentarea cu energie electrica la peste 630 de locuinte.