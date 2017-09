La data de 04 septembrie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au fost sesizaţi de o femeie de 43 de ani, din comuna Hemeiuş, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la serviciu, i-a fost sustras telefonul mobil. Din verificările efectuate de poliţişti a fost identificat un tânăr de 14 ani, din Bacău, în timp ce se afla într-o farmacie, profitând de neatenţia angajatei, i-a sustras telefonul mobil aflat după tejghea. Telefonul în valoare de 3800 de lei a fost recuperat şi predat reclamantei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. 2 SHARES Share Tweet

