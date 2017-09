Fiecare casă este unică și este decorată în funcție de gustul și resursele materiale a celor care o locuiesc. Cel mai important aspect îl reprezintă modul în care ne simțim în ea, scopul acesteia fiind relaxarea, confortul și buna dispoziție alături de cei dragi nouă. Un element care nu ar trebui să lipsească din căminul nostru este șemineul, care ne oferă posibilitatea de a privi focul și de a simți atmosfera de odinioară din casa bunicilor. Cel mai important element care face parte din ansamblul numit semineu este focarul, „inima acestuia”, locul unde se produce totul, iar aici intervine o confuzie relativ generală. Oare care este cel mai bun si cel mai potrivit material pentru focar? Unele din cele mai potrivite alegeri de focare de șemineu sunt cele din fontă sau din oțel. Nu există opțiune mai bună sau mai puțin bună, ci fiecare tip de focar este adaptat nevoilor fiecărui client. Focarul conceput din fontă are de obicei urmatoarele criterii: greutatea focarului trebuie să fie direct proporțională cu deschiderea acestuia, grosimea fontei trebuie să fie de 8mm, iar calitatea fontei trebuie să fie una de clasa 200. Tipul de sticlă este o altă caracteristică, iar aici posibilitățile de selectare sunt mai numeroase: standard, sticlă stângă, sticlă dreapta, 3-4 laturi sticlă, semirotundă, prismatică sau tunel. Consumarea unei cantități ridicate de lemne este împiedicată de așa numita clapetă de tiraj, oferind astfel beneficiarilor confort îndelungat și posibilitatea de a economisi fonduri. Lamele absorb un volum mare de aer, acestea reducând timpul necesar încălzirii dispozitivului. Despre focare mai trebuie să știți că: focarul de fontă se încălzeşte într-un timp mai scurt de la momentul când focul este aprins, în timp ce focarul de oţel are o încălzire mai lentă, însă durabilă pe un timp mai îndelungat după stingerea focului. Focarul de oţel cu șamotă necesită mai multă muncă la întreţinere pe termen lung. De ce? Pentru că șamota este un consumabil ce necesită schimbare la o perioada de câţiva ani, din cauza riscului de spargere în momentul în care lemnele sunt puse pe foc sau chiar din cauza lemnelor umede arse în focar. Datorită pasiunii și experientei îndelungate pe care o au în domeniul șemineelor cei de la Șeminee Abc îți pun la dispoziție o echipă specializată gată să răspundă nevoilor tale. Construcția de seminee brasov este realizată conform cerințelor clientilor lor, respectând normele de siguranță și rezistență. „ Rolul nostru este să îți încălzim întreaga locuință, prin construirea unui șemineu care să reziste o viață, și să strângă familia în jurul focului, creând ambianța plăcută, focare seminee brasov de calitate, dar și bucurie celor dragi”, echipa Șeminee Abc. Dacă dorești un șemineu pentru a-ți decora casa, dar și pentru căldură, echipa Șeminee Abc, parte a grupului Pefoc.ro, stă la dispoziția ta și te poate ajuta să alegi șemineul dorit: elegant, rustic sau modern, asta în funcție și de preferințe și designul încăperii. Tot de aici îți poți achiziționa oricând un temoșemineu din gama largă de seminee centrala brasov, o sobă pe lemne sau chiar un coș de fum de calitate superioară. Șeminee Abc reprezintă calitate, confort si profesionalism, la cele mai înalte standarde, pentru ca tu să fii sigur că ai făcut cea mai bună alegere! 0 SHARES Share Tweet

