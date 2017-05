Sport Trofeul „Dacii liberi” A doua etapă din Campionatul Național de Offroad de Comunicat de presa -

În perioada 18-21 mai 2017 va avea loc la Slănic Moldova, pentru al treilea an consecutiv, cea de a doua etapă din Campionatul Național de Offroad din România, Trofeul Dacii Liberi. Desfășurată sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și a Comisiei Nationale de Offroad din România, etapa de la Slănic Moldova este organizată de Club Offroad Vaslui și Club Offroad Dacii Liberi Bacău. Sunt așteptate la start peste 50 de echipaje din toate clasele. Slănic Moldova, cu a sa Nemira, este o zonă care a urcat rapid în topul preferințelor pasionaților de off-road din Romania. E un tărâm unde munții nu sunt prea înalți, dar au urcușul greu și văile adânci, unde apele sunt vii, unde vântul șuieră ca un nebun, iar pâraiele îl îngână cu spor. Competiția este structurată pe trei clase principale – Standard (A și B, în funcție de capacitatea cilindrică), Open și Extrem – cu trasee de complexități diferite, pentru parcurgerea cărora troliul și navigația devin cei mai buni prieteni ai echipajului.

Clasa Standard este dedicată celor care au un automobil 4×4, echipat cu anvelope agresive, inclusiv tip Simex și, de preferat, dotat și cu un troliu. La clasele Open și Extrem mașinile sunt modificate atât la formă, cât și la sistemele de frânare, direcție, suspensie și tracțiune față de mașinile de serie, sporind considerabil performanțele de cățărare și anduranța. Spectacolul pe care aceste mașini îl provoaca este intens, deosebit și fascinant. Ziua de joi, 18 mai, este destinată primirii concurenților și verificărilor tehnice și administrative. Vineri, 19 mai, ora 10, se dă startul primei zile de concurs, urmând ca la ora 21 să se pornească în proba specială Noaptea Nemirei, în care echipajele își vor testa abilitățile de orientare și navigare înfruntând întunericul. Sâmbătă, 20 mai, va avea loc, începând cu ora 10, proba superspecială Trial pentru clasa Standard. Clasele Open și Extrem vor susține această probă începând cu ora 18.30. Pe un traseu scurt, dar intens, spectatorii vor vedea peste ce obstacole extreme pot trece mașinile înscrise și cât de abili sunt copiloții când vine vorba de trolieri. Trofeul Dacii Liberi se va încheia cu festivitatea de premiere, care va avea loc duminică, 21 mai, începând cu ora 10.30. Vor fi premiate cele mai bune 3 echipaje de la fiecare clasă. În plus, toți cei care au izbutit să învingă traseele Nemirei vor primi o Diplomă de participare. Pentru un weekend plin de adrenalină, fie că ești pilot, copilot, partener al evenimentului, om de media, membru al vreunei echipe de asistență, fan al fenomenului sau doar un curios, vă așteptăm la Slănic Moldova în perioada 18-21 mai 2017! 11 SHARES Share Tweet