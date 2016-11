Tristetea alegatorului român care l-a votat pe Basescu dar nu-l suporta pe Trump

Desi România nu este conectata cu SUA la nivelul cum sunt conectate marile economii, rezultatul alegerilor prezidentiale de peste Ocean a produs o imensa tristete. Românii au fost alimentati pe toate canalele media cu idei pro-Hillary si anti-Trump.

N-a existat post TV sau site de presa care sa spuna vreodata ceva pozitiv despre candidatul republican sau vreo critica la adresa celui democrat.

Culmea este ca “atitudinea misogina” a lui Trump a fost, cel putin declarativ, criticata de alegatorii care, de exemplu, l-au votat de doua ori pe Traian Basescu.

Si contradictiile nu se opresc aici. Declarativ, o mare parte dintre români spun ca vor alt fel de politica, cu alti oameni, ca s-au saturat de aceiasi politicieni si vor fete noi. In acelasi timp, românii spun ca Trump nu e bun ca presedinte pentru ca nu are suficienta experienta politica.

Românii sunt impotriva socialismului, impotriva ideilor de stânga, tipa in gura mare ca nu mai vor sa existe “pomeni”, ajutoare pentru saraci si ca in general nu le place stânga politica, dar ar fi votat cu Hillary care reprezinta stânga politica americana.

Românii sunt cu “familia traditionala” in glanda, tipa ca nu vor aia si cealalta, cultiva violenta domestica, agreseaza fizic si verbal femeile dar nu-l suporta pe Trump pentru ca e misogin si vorbeste urât despre femei.

Românii au devenit experti in anti-coruptie, denunta spaga, traficul de influenta si miros conflictul de interese de la o posta. Dar nu au nimic impotriva faptului ca Hillary, dupa ce a intermediat o vânzare de avioane militare in valoare de 30 de miliarde de dolari din postura de secretar de stat la externe, a primit donatii pentru campania electorala atât de la fabricant cât si de la cumparator – Arabia Saudita.

Sunt câtva contradictii observate zilele acestea in ideile românilor dupa alegerea lui Trump, contradictii care spun multe despre analfabetismul politic al alegatorilor.