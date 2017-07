Aseară, la ora 23,30, Salvamont Bacău fost alertat, prin Dispeceratul Naţional, că două persoane plecate din Poiana Sărată la cules de afine s-au rătăcit, au fost surprinse de întuneric, ceaţă, vânt şi ploaie şi au nevoie de ajutor. La solicitarea ISU Bacău, s-a deplasat în zona o echipa de trei salvatori montani şi, împreună cu un echipaj de la pompieri, au găsit persoanele în jurul orei 3,40. A fost o căutare dificilă din cauza informaţiilor greşite transmise de persoanele rătăcite, dar şi din cauza vremii, cu ceaţă, vânt şi ploaie care reducea vizibilitatea aproape la zero. Salvamontiştii au primit, iniţial, informaţia că persoanele rătăcite ar fi în zona vârfului Caraclău, însă acestea au fost găsite aproape de vârful Ceangău, la o distanţă considerabilă. Victimele au fost găsite ascunse sub brădet, cu hainele ude, cu început de hipotermie. Cele trei persoane au fost coborâte de pe munte cu dificultate şi din cauza faptului că pe traseul pe care au urcat salvatorii au căzut, între timp, mai mulţi arbori care au trebuit să fie îndepărtaţi. Acţiunea s-a încheiat în jurul orei 7 dimineaţă. 1 of 4 7 SHARES Share Tweet

