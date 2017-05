„Trebuie să existe disciplină și respect”

La învestirea în funcția de prefect vi s-a urat să nu vă confruntați prea des cu situații de urgență și, când colo, chiar la începutul mandatului ați avut parte de inundații. Cum a fost?

Sinceră să fiu, când am ajuns la Străminoasa, unde erau 20 de case izolate, chiar am avut emoții. Era pentru prima oară când coordonam în mod direct o situație de urgență și voiam ca totul să meargă bine. Prima măsură a fost să dispun, împreună cu cei de ISUJ Bacău, aducerea unei bărci pneumatice deoarece în acele case se putea afla o femeie însărcinată, cineva cu accident cerebral sau cu diabet. Am decis, apoi, cu reprezentanții IPJ, care se aflau și ei acolo, să fie închis traficul pe DN 2F deoarece era rupt podul. Sâmbătă seara, la ora 20,30, am convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și împreună cu Compania de Administrare a Drumurilor Naționale, cu toate forțele și structurile MAI, am început treaba și eu zic că s-a încheiat cu succes deoarece, practic, în mai puțin de 48 de ore a fost reluată circulația.



Sunteți prefect de aproape o lună. Ați efectuat sau ați cerut schimbări în instituție?

În prima săptămână de lucru am avut o ședință cu toți șefii departamentelor din Prefectură. Le-am spus care este modul meu de lucru, cred că e un mod care poate debloca activitatea, spun asta pentru că eu vedeam Prefectura ca pe o instituție blocată, ca urmare a ceea ce auzisem din exterior. Vreau ca toate documentele să vină la semnat până în ora 11, vreau să le trimit în aceeași zi în care au fost semnate, vreau să existe disciplină și respect între noi. Le-am explicat că eu sunt în echipă cu toți angajații Prefecturii, cu toți angajații instituțiilor deconcentrate și, de asemenea, că nu vreau ca ședințele să fie formale. Vreau să răspundem la timp tuturor adreselor care ne vin, inclusiv celor de la Minister.



Ce știați despre blocajul din instituție?

Am auzit cetățeni plângându-se că nu primesc la timp soluții, că nu primesc la timp adrese, îi auzisem pe unii primari și directori afirmând că stăteau foarte mult la ușa prefectului. La mine totul e pe repede înainte, acesta e stilul care mă caracterizează.

Și comunicarea cu mass-media era, oarecum, greoaie…

Eu cred că primul lucru pe care l-ați observat a fost publicarea informărilor, pe site-ul nostru, în timp util. Am desemnat-o pe Florentina Cîrlan, care e șefa cabinetului, să transmită presei tot ce face prefectul județului și ce se întâmplă în Prefectură. Scopul este ca informațiile să ajungă cât mai repede la cetățeni. Eu invit mass-media să vadă cum decurge activitatea prefectului, ce face prefectul toată ziua, tot programul.

Vorbeați despre solicitările pe care le-ați adresat angajaților. Ați făcut o evaluare a departamentelor și serviciilor? Ați găsit niște puncte tari, niște puncte slabe?

Există sistemul de control managerial de a cărui implementare, la nivel de instituție, se ocupă domnul subprefect Valentin Ivancea. Pentru niște concluzii e prea devreme.



Când veți avea un astfel de raport? Peste un an?

Un an ar fi prea mult. Eu mi-aș dori la trei luni, până va începe perioada concediilor.

Cum priviți depolitizarea funcției de prefect?

Îmi doresc să se întâmple cât mai repede acest lucru. Până la urmă, vii cu un guvern, implementezi politicile acestuia, ai susținut guvernul respectiv, îl susții, îi ești alături, pui în practică programul prin tot ceea ce se întâmplă în instituțiile deconcentrate și prin lucrul cu omul, dar tu ești apolitic. E o prefăcătorie. Și exact așa cum a declarat premierul Sorin Grindeanu, cred că trebuie găsită o soluție ca inclusiv instituțiile deconcentrate să fie politice. Pentru că și acestea pun în practică, la fel ca prefectul, programul de guvernare.



Considerați că ar trebui ca, din patru în patru ani, să fie schimbată echipa din deconcentrate?

Eu nu mă refer la specialiști, ci la directorii de instituții, cei care manageriază activitatea.

Ați ajuns în cea mai importantă funcție administrativă din județ. Mai urmează ceva pentru Maricica Coșa?

Știți că fiecare om, în viață, își dorește să urce cât mai sus și cât mai mult. Am niște planuri, dar aștept întâi să se depolitizeze funcția de prefect și apoi voi vedea spre ce voi ținti.

După ce vă veți încheia cu succes mandatul, presupun. Sau vreți să plecați la mijlocul mandatului?

Da sau nu, depinde. Când vii pe o funcție trebuie să te gândești și la momentul în care vei pleca. Important este să lași ceva bun în urma, să ai niște realizări cu care să te poți mândri și mai târziu. Realizări pe care le poți obține și într-un an sau doi. Prefectura a arătat că este alături de cetățeni după modul în care a gestionat inundațiile, împreună cu structurile MAI. Ne-am deplasat și la ora 2 noaptea ca să vedem cum merge repararea podului, pentru că s-a lucrat non-stop dacă s-a putut. Nu mi-aș fi dorit să apară aceste evenimente, care au adus nefericire, ca să arătăm că Prefectura și instituțiile din subordine sunt alături de oameni, dar așa s-a întâmplat.

Unde anume țintiți? Ce înseamnă mai sus?

Mi-aș dori să reprezint județul Bacău, poate chiar România, la nivel internațional. E o țintă a mea, dar Dumnezeu va hotărî. Eu am convingerea că în tot și toate e voia lui Dumnezeu. Am avut o discuție cu duhovnicul meu înainte de a veni aici, în Prefectură, căci nu știam ce să fac, dacă să accept sau nu. El mi-a spus foarte clar că sunt mulți chemați, puțini aleși, că e o funcție de responsabilitate și trebuie să o accept și să fiu alături de oameni.

Pentru cetățenii județului, cine este omul Maricica Coșa?

Cel mai bine ar fi să-i întrebați pe prietenii mei, care sunt aceiași de cel puțin 15 ani. În ultima perioadă, nici nu mi-am lărgit cercul de prieteni, nici nu l-am restrâns. Sunt aceiași prieteni. Acesta e omul Maricica Coșa, cel care trăiește prin prietenii pe care îi are, un om simplu care se duce la piață, la supermarket, un om normal.

Maricica Luminița Coșa s-a născut și trăiește în Bacău, a absolvit Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică a Universității „Vasile Alecsandri” Bacău, specialitatea „Inginer diplomat”, are un master în „Strategii de marketing și comunicare în afaceri” și altul de „Management în industrie, administrație și servicii”, la Universitatea „Gh. Asachi” Iași. A fost consilier județean (2008-2017), vicepreședinte al Consiliului Județean (2011-2012), președinte al Autorității Teritoriale pentru Ordine Publică (ATOP) Bacău și vicepreședinte al ATOP la nivel național. A făcut parte din PC, apoi din ALDE, fiind prim-vicepreședinte al organizației județene până la numirea în funcția de prefect, când a demisionat. A fost director adjunct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, funcție din care, de asemenea, a demisionat.