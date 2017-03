Sport Tot mai departe de podium CSM Târgoviste- Știința Bacău 3-1 (19, -23, 20, 16) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Voleibalistele Științei se află tot mai departe de ceea ce jucau până în urmă cu o lună și jumătate. Și, automat, se găsesc tot mai departe de podium. La 8 puncte. La 8 puncte, deocamdată, pentru a fi și mai preciși pentru că, la cum involuează lucrurile, Știința trebuie să-și apere mai degrabă locul 4 decât să poată cumva spera la poziția a treia. Vineri, în prima etapă a play-off-ului, echipa antrenata de Florin Grapă nu a reușit să ia vreun punct pe terenul principalei contracandidate la locul 3, CSM Târgoviște. Cu o Milagros Collar aflată din nou în mare formă (22 de puncte), dâmbovițencele nu au lăsat multe șanse Științei, chiar dacă băcăuancele au egalat la seturi după un 25-23 în actul secund. Gruparea lui Nesic nu a acuzat șocul, continuându-și cavalcada către un 3-1 fără echivoc. Surprinzătoare evoluția slabă a „secundei” Cristina Cazacu (un singur punct la activ), care a fost înlocuita cu Irina Radu. Știința: Zburova, Rogojinaru, Cazacu, Otasevic, Faleș, Perovic, Manu-libero. Au mai jucat: Miclea, I. Radu, Sipic și Bălțatu. Celelalte rezultate din prima etapă a play-off-ului: CSM București- Dinamo 3-1 și Alba Blaj- CSM Lugoj 3-0. Clasament play-off: 1) Alba Blaj 66p., 2) CSM București 59p., 3) CSM Târgoviște 53p., 4) Știința 45p., 5) Dinamo 41p., 6) CSM Lugoj 31p. Programul etapei viitoare (marți, 21 martie): Alba Blaj- CSM București (ora 17.00/ Digi), Dinamo- CSM Târgoviște (ora 19.00, Digi), CSM Lugoj- Știința (se joacă miercuri, 22 martie, de la ora 16.30). 3 SHARES Share Tweet

