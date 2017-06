Social Țigări confiscate în Piața Centrală de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, în data de 12.06 a.c., în jurul orei 15.00, în timp ce executa serviciul de patrulare, a depistat în Piaţa Centrală din municipiul Bacău un bărbat ce deţinea şi oferea spre comercializare ţigări. Jandarmii l-au identificat, constatând că este vorba despre Dumitru S. de 38 ani, din municipiul Bacău, care deţinea şi oferea spre comercializare ţigări. Asupra persoanei au fost găsite 16 pachete de ţigări de provenienţă străină. Actele întocmite de către jandarmi şi cele 16 pachete vor fi predate Direcţiei Regionale Antifraudă Suceava 1 SHARES Share Tweet

