Teologul Radu Preda conferentiaza in Bacau

Fundatia “Episcop Melchisedec” din cadrul Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului vine in fata bacauanilor cu o conferinta ce se va desfasura sub titlul “Sfântul si Marele Sinod din Creta”.

Evenimentul va fi sustinut de conf. univ. dr. Radu Preda si va avea loc joi, 22 septembrie, de la ora 18.00, in Aula “Moldova” a Universitatii “George Bacovia”.

“Teologul clujean Radu Preda este cunoscut drept unul dintre cei mai valorosi intelectuali ortodocsi din România.