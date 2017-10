O copila de nici 10 ani a fost acostată, azi dimineaţă, în jurul orei 8.00, de un bărbat care, iniţial, i-ar fi cerut doar indicaţii cum să ajungă la Autogară. Ulterior, ar fi invitat-o să urce într-o maşină, însă fetiţă a refuzat categoric. Deşi bărbatul insista, ea a fugit la Şcoala Al. I. Cuza, unde învaţă, şi a povestit totul învăţătoarei. Prof. Florin Lazăr, inspector şcolar general, confirmă toate acestea şi chiar felicita familia că şi-a educat copilul cum trebuie să reacţioneze în astfel de cazuri. Fetiţa este acum în afară oricărui pericol, iar pentru că au fost anunţate şi organele de anchetă, se fac cercetări pentru soluţionarea cazului. Fetiţă ar fi reţinut şi numărul maşinii, care ar fi din judeţul Argeş. Vom reveni. 56 SHARES Share Tweet loading...

