Tensiuni la Darmanesti. Localnicii cer sa se ia masuri impotriva comunitatii de romi

– oamenii reclama faptul ca in ultima perioada romii au devenit tot mai agresivi iar intr-una din zilele trecute chiar au dat foc unei carute cu fân care trecea pe strada lor, carutasul si sotia lui salvându-se in ultima clipa

Situatie tensionata in cartierul Bratulesti, din orasul Darmanesti. Peste o suta de localnici s-au intâlnit cu primarul si reprezentantii politiei din oras in curtea unei scoli pentru a le spune problemele pe care le au.

Cele mai multe nemultumiri au fost legate de comunitatea de romi, cetatenii fiind revoltati pentru ca, spun ei, acestia ar fi devenit tot mai agresivi. „Intr-o seara fiica mea, când venea de la serviciu, a fost atacata pe strada de un rom care a vrut sa-i ia geanta si haina de pe ea. S-a prins de un stâlp cu ambele mâini si a strigat cât a putut. A venit acasa speriata si ragusita”, povestea Aneta Gabor. Oamenii vor ca politistii sa fie mai implicati si chiar sa ia masuri atunci când sunt solicitati.

„Am avut un conflict cu ei, am chemat politistii, dar au plecat imediat si atunci ei au venit iar, mi-au darâmat poarta si mi-au spart geamul la casa. Am sunat la Politie de doua ori si nici macar nu au mai raspuns la telefon. Cum se poate comenta situatia asta? Isi face datoria Politia Româna?”, se intreba un alt barbat care a mai povestit si ca zilele trecute fiul lui ar fi fost lovit de un rom, scuipat si izbit de gard pentru ca ar fi mers pe asfaltul lor.

„Se duc la coasa pe terenurile noastre, dar ei sunt câte cinci-sase in caruta si daca esti singur iti este frica sa le spui ceva ca te iau la bataie. Trebuie sa taci din gura. Mai ramâne sa umblam cu pusca la noi”, spunea si Ion Gaburel. Cel mai grav incident, care a revoltat pe toata lumea, s-a petrecut recent, când o caruta cu fân a fost incendiata in mers, iar cele doua persoane care erau in atelaj au fost in pericol de a fi cuprinse de flacari.

„Veneam acasa cu caruta cu fân si am trecut pe la dânsii prin fata. Pe o parte de drum erau adulti, pe cealalta copii. Pentru ca in urma cu doua saptamâni ne-au luat din spatele carutei o grebla si o furca sotia a zis ca se uita sa vada daca nu iau din nou ceva si când s-a intors a iesit flacara din spate. A apucat sa strige ca ne-au dat foc, am oprit, ne-am dat jos si am dezlegat caii. Daca nu vedea luam foc cu totul”, spunea si Petre Imbrea. Autoritatile locale au promis ca vor intensifica patrulele in oras si chiar intentioneaza sa reinfiinteze un post de jandarmi in Darmanesti.

„In perioada imediat urmatoare se va trece la identificarea tuturor imobilelor pe care le detin ilegal acesti romi, pentru ca mare parte dintre ei nu au acte pe teren, nu au carti de identitate si vom concesiona terenul de sub locuinte. Incercam sa facem o inventariere foarte clara a celor care locuiesc in acele case, pentru ca avem informatii ca sunt tot felul de persoane certate cu legea.

De saptamâna viitoare vom avea patrule mixte cu politia nationala, jandarmeria si politia locala si sunt convins ca lucrurile vor intra in normal” , a declarat Constantin Toma, primarul orasului Darmanesti. In cartierul Bratulesti locuiesc in jur de 1.800 de români si circa 1.300 de romi.