Sport Tenis/ Trofeul Municipiului Bacău: Greu cu străinii de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ziua de ieri nu a fost una prielnică tenismenilor români la Trofeul Municipiului Bacău. Primul a cedat băcăuanul Dragoș Ignat. Intrat pe tabloul principal de simplu din postura de lucky-looser, Ignat a cedat cu 2-6, 6-3, 3-6 întâlnirea din turul inaugural cu elvețianul Adrian Bodmer. Nici colegul de club al lui Ignat, Alexandru Manole, nu a fost mai norocos, în ciuda faptului că a jucat de la egal la egal cu favoritul 4, argentinianul Facundo Mena. După un prim set câștigat de sud-american cu 6-3, Alex a condus în actul secund cu 4-0 și 5-4, însă adversarul a avut un come-back notabil, impunându-se în final cu 7-5. Cel mai bine clasat jucător român prezent la turneul dotat cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate de la Bacău, Petru-Alexandru Luncanu a capotat și el în primul tur, fiind eliminat cu 6-0, 6-3 de spaniolul Carlos Herrera Gomez. Rezultate negative au mai înregistrat Călin Manda (învins cu 6-3, 6-4 de favoritul nr.2, francezul Gianni Mina), Tudor Giușcă, (2-6, 2-6 cu spaniolul Carlos Vega Hernandez) și Edris Fetișleam (4-6, 3-6 cu belgianul Julien Dubail). De astăzi, însă, se anunță probleme pentru toată lumea, jucători români, jucători străini și organizatori deopotrivă; începe ploaia! 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.