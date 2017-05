Sport Tenis/ Trofeul Municipiului Bacău: Fără români de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Trofeul Municipiului Bacău la tenis intră în faza „sferturilor” la simplu. Și o face fără români. Toți reprezentanții noștri au părăsit competiția. Cei mai multi miercuri, în turul inaugural: Petru Alexandru Luncanu, Teodor Giușcă, Edris Fetișleam, Bogdan Borza, Vasile Antonescu, Victor Anagnastopol, Andrei Apostol, Călin Manda și băcăuanii Dragoș Ignat (2-6, 6-3, 3-6 cu elvețianul Bodmer), Alex Manole (3-6, 5-7 cu argentinianul Mena) și Petru Berdilă (3-6, 3-6 cu Gabi Boitan). Ieri, în turul secund, a venit rândul „supraviețuitorilor”. Astfel, Vlad Cornea a fost eliminat cu 6-1, 2-6, 3-6 de italianul Tommaso Gabrieli, Gabi Boitan a fost scos de un alt tenismen peninsular, Marco Bortolotti, scor 4-6, 4-6, în timp ce Vlad Melnic a pierdut la favoritul 3, portughezul Goncalo Oliveira, cu 3-6, 2-6. Cu voia ploii, azi, în „sferturi”, vom avea meciurile: Gregoire Jacq (Franța)- Sumit Nagal (India), Facundo Mena (Argentina)- Ferreira Silva (Portugalia), Tommaso Gabrieli (Italia)- Goncalo Oliveira (Portugalia) și Marco Bortolotti (Italia) cu învingătorul dintre Gianni Mina (Franța) și Jakob Sude (Germania). Tot azi, de la ora 17.00, ar trebui să aibă loc finala de la „dublu” unde vom avea cel puțin un român; fie Luncanu, fie perechea Antonescu/ Grigoriu. Sâmbătă, de la ora 13.00, încep semifinalele, iar duminică, de la 15.00, este programată finala, care se va putea urmări și la televizor, pe Digisport. 0 SHARES Share Tweet

