Târgul vintage: Și-au vândut jucăriile în parcarea Selgros de Silvia Patrascanu Voluntarii Asociației pentru Promovarea Dezvoltării Personale (APDP) Bacău, coordonați de Carla Popa, organizează în fiecare an, de 1 Iunie, Târgul vintage „Copiii şi noi", care are un scop caritabil. Evenimentul a început la ora 11 și a avut loc pe str. Prelungirea Bradului, 135, mai exact în parcarea Selgros, compania Selgros Cash&Carry Bacău fiind partenerul tradițional al copiilor-târgoveți. Puștii care au participat la Târgul vintage „Copiii şi noi" și-au expus produsele pe standurile amenajate de voluntari și s-au străduit să le vândă. Păpuși, animale de pluș, jocuri, seturi de roboței, dulciuri de casă, cărți cu povești, cărți de colorat, mașinuțe, bijuterii pentru copii, căciulițe și rochițe, toate au fost lăudate cu talent și „prețăluite" cu exigență. Alături de copii au fost câțiva liceeni de la Colegiul de Artă „G. Apostu", care au susținut acțiunea caritabilă prin momente artistice. „Un plus față de anii precedenți este faptul că târgul a beneficiat de mult mai mulți cumpărători, iar micii negustori au fost încântați de succesul lor", a declarat Carla Popa, președinta APDP Bacău.

