Prezent, astăzi, la festivitatea de absolvire a promoției 2016 – 2017 a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare (ȘNPAP) de la Târgu Ocna, Ministrul Justiției Tudorel Toader, a adus mai multe vești bune pentru cei care lucrează în sistemul penitenciar din România. El a menționat că este "o preocupare permanentă pentru realizarea unui echilibru în sistemul penitenciar, respectându-se regimul de detenție. Am preluat mai multe unități militare dezafectate, care pot fi adaptate mediului penitenciar. Vrem ca să arătăm celor din «familia europeană» că suntem pe calea cea bună, chiar dacă nu putem rezolva «într-o noapte» toate problemele acestui sistem". Cea mai îmbucurătoare veste adusă de Ministrul Justiției Tudorel Toader este că "pe agenda de lucru a Guvernului României se află modificarea unei Ordonanțe de Urgență prin care angajații din sistemul penitenciar vor avea același nivel salarial ca cei care lucrează în instituțiile siguranței naționale și a ordinii publice. Vom consolida și statutul de funcționar agent de penitenciare, redobândind astfel denumirea de «poliție penitenciară», ce aduce angajații din sistemul penitenciar în categoria celor din siguranța națională". Impresionat de activitatea deosebită desfășurată la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare din Târgu Ocna, Tudorel Toader, Ministrul Justiției a menționat că "există dorința de a consolida această școală prin organizarea aici a unor cursuri de specializare, necesare procesului de formare continuă din sistemul penitenciar din România. Pentru început aici vor avea loc cursuri de management și de pregătire pentru directorii unităților penitenciare din țară, urmând ca astfel de cursuri să fie organizate pentru directorii adjuncți ai penitenciarelor dar și pentru cei care își doresc să aibă o funcție de conducere în sistemul penitenciar". De asemenea, a fost evidențiată colaborarea care există între instituțiile penitenciare din România și din Republica Moldova, urmând ca să crească numărul agenților de penitenciare de peste Prut care dobândesc gradul profesional de agenți de penitenciare la școala din Târgu Ocna. Menționăm că ȘNPAP a împlinit 20 de ani de la înființare, moment festiv care a fost sărbătorit odată cu festivitatea de absolvire a unei noi promoții de agenți de penitenciare. Această promoție a primit numele simbolic "ȘNPAP 20", șefă de promoție fiind desemnată Cristina Elena Nicolae. Demn de remarcat este faptul că la aceste emoționante clipe de sărbătoare au fost prezenți cei care au condus ȘNPAP Târgu Ocna de-a lungul celor două decenii de la înființare precum și șefii de promoție ai acestei școli.

