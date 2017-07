Femeia de 24 de ani din Oneşti, acuzată că pentru bani şi-ar fi folosit fetiţa într-un show erotic transmis pe Internet, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Ea este pe punctul de a-şi pierde ambii copii, atât bebeluşul de 9 luni, cât şi băieţelul de 4 ani. Înregistrarea show-ului a fost descoperită de EUROPOL, care a contactat, apoi, autorităţile române iar procurorii DIICOT au reţinut-o. Procurorii spun că, prin intermediul unui site de videochat pentru adulţi, femeia a oferit un spectacol pornografic cu fiica sa minoră, de 9 luni. În urma percheziţiei, au fost ridicate două laptopuri, un hard-disk intern, patru memory-stick-uri, două telefoane mobile şi mai multe înscrisuri, potrivit DIICOT. De asemenea, cei doi copii minori ai suspectei au fost încredinţaţi D.G.A.S.P.C. Bacău. „Sunt mai multe cazuri în ultima perioada. Se câştigă foarte mulţi bani. 5-10 minute 50 la 500 de dolari. Anul trecut am avut două dosare mari din care au mai derivat câteva şi anul asta, până acum, mai avem trei.” Procurorul-şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu Dacă va fi găsită vinovată, femeia poate primi până la 7 ani de închisoare. Ce este videochatul? Pe scurt, este vorba despre o discuţie (chat) care se poartă cu mijloace video. În cazul de faţă, este vorba despre un videochat erotic, în care persoane sau grupuri de persoane participă la spectacole erotice care sunt vizualizate contra – cost sau gratuit de către doritori. Afacerea este profitabilă mai ales pentru site-urile care oferă posibilitatea clienţilor să urmărească spectacolele. Unele site-uri taxează la minut iar o parte din bani ajung la persoanele care prestează show-urile. Alte site-uri sunt gratuite, dar, dacă un client doreşte să vadă ceva acţiune, trebuie să plătească bacşişuri (tips), jumătate din aceste sume fiind oprite de site. Dacă la mijloc mai este şi un studio, jumătate din juma rămasă este oprită de acesta. În general, videochatul funcţionează după aceleaşi reguli ca restul industriei pentru adulţi: nu se permit spectacole cu persoane care nu au împlinit 18 ani. În caz contrar, se pun în mişcare acţiuni legale extrem de rapide deoarece pedofilia este un subiect extrem de sensibil la nivel mondial. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.