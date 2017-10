Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care solicită servicii de eliberare a permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor rutiere, prin dispoziția prefectului județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Interne, au fost suplimentate efectivele de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor cu 4 lucrători, detașați de la Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Aceștia vor desfășura activități pe linie de eliberare permise de conducere și pe linie de înmatriculare vehicule rutiere, precum și eliberare autorizări numere provizorii. În municipiul Bacău, zilnic, se pot procesa 120-130 cereri pentru înmatriculare, 80-90 numere provizorii, 100-110 candidați la proba teoretică și 70 de candidați la proba practică pentru obținerea permiselor de conducere auto. Proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere se susține, zilnic, în aceeași zi în care cetățeanul se prezintă la ghișeu pentru programare. În ceea ce privește susținerea probei practice, în prezent, candidatul admis la proba teoretică, este programat la începutul lunii ianuarie 2018. De asemenea, o persoană care dorește să își înmatriculeze un autovehicul, are posibilitatea de a se programa on-line, primele locuri disponibile fiind începând cu data de 2 noiembrie 2017, respectiv 18 octombrie 2017, pentru autorizare provizorie. Odată cu suplimentarea efectivelor, lucrătorii din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bacău vor desfășura activități de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere și în zilele de sâmbătă, în program normal de lucru. Măsurile dispuse au ca scop reducerea termenelor de programare pe cele două linii: examinare pentru obținerea permiselor de conducere auto și înmatriculare vehicule rutiere. 7 SHARES Share Tweet loading...

