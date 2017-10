Perioada 16-22 octombrie 2017 îi găsește în plină sărbătoare pe studenții din țară. Studențiada este o manifestare studenţească organizată la nivel naţional, care determină mii de tineri să participe, timp de o săptămână, la diverse activităţi extracurriculare. Asociația Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a dat startul acestui festival studențesc coordonat la nivel național de către Uniunea Națională a Studenților din România, la începutul acestei săptămâni cu o serie de activități cu scop educativ, cultural, sportiv și social. „Legat de ceea ce se întâmplă în acestă săptămână la nivel local, cât și la nivel național, pot descrie acest eveniment prin două cuvinte: «Sărbătoarea Studentului». Pe parcursul acestei săptămâni, pe o perioadă de trei zile, se vor organiza la nivel național, de către toate asociațiile membre ale Federației UNSR, o serie de activități ce au ca scop parcurgerea unui drum comun, bazat pe egalitate, lucru în echipă, dezvoltare, dar și distracție. La nivel local, Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” a organizat și alte evenimente precum: seara multiculturală, free-hugs, campania de informare privind combaterea accidentelor rutiere, dar și activități spotive.” – a declarat Ștefănuț Buhuș, președintele Ligii Studențești din Bacău 0 SHARES Share Tweet loading...

