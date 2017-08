Pentru al doilea an consecutiv, studentele nu pot onora invitația de a participa la puternicul turneu internațional de la Frasnes-Lez-Anvaing În 2017, bugetul Clubului Sportiv Știința Bacău este la jumătate față de anul trecut. Lipsa banilor și-a pus serios amprenta și pe cele două echipe de volei ale clubului condus de Florin Grapă. Astfel, echipa feminină se vede nevoită să refuze, pentru al doilea an consecutiv, participarea la puternicul turneu internațional de la Frasnes-Lez-Anvaing pe care îl câștigase în 2015. „Până anul trecut, Știința a constituit o prezență constantă la turneul din Belgia, unde am lăsat mereu o impresie frumoasă, dovadă că organizatorii au continuat să ne invite. Din păcate, anul trecut nu am putut onora invitația din cauza faptului că aveam mai multe jucătoare plecate la lotul național, iar acum a trebuit să rămânem acasă ca urmare a lipsei banilor. Chiar dacă nu trebuia să acoperim decât cheltuielile legate de transport- restul costurilor fiind suportate de gazdele din Belgia- nu ne-am permis participarea la turneu. Banii sunt drămuiți și trebuie să fim atenți cum îi cheltuim”, a declarat Florin Grapă, care a vorbit și despre situația echipei masculine de volei a Științei: „E în stand-by. Se poartă discuții cu factorii locali referitor la un ajutor financiar după ce a picat varianta cu finanțarea pe 350 și am convingerea că lucrurile se vor rezolva favorabil. Mi-e greu să spun dacă băieții vor continua în A1 sau în A2- după părerea mea, mai plauzibilă este înscrierea Științei în eșalonul secund- însă cert este că echipa de volei masculin nu-și va înceta activitatea. Nu se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani cu echipa de handbal băieți”. 0 SHARES Share Tweet

