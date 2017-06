Sport Știința a „căzut” cu Azerrail Baku Volei feminin/ Cupa Challenge de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sorții nu au fost blânzi cu voleibalistele Științei Bacău în perspectiva ediției 2017-2018 a Cupei Challenge. În „șaisprezecimile” competiției, studentele vor întâlni una din grupările redutabile: Azerrail Baku. Prima manșă este programată pe 12 decembrie, în Bacău, returul urmând să aibă loc în ianuarie, în capitala Azerbaidjanului. „Nu am fost foarte norocoși la tragerea la sorți, Azerrail fiind un adversar cu pretenții și potență financiară”, a punctat antrenorul Științei, Florin Grapă. Câștigătoarea dintre Știința și Azerrail va juca în „optimi” cu învingătoarea dintre sm’AESCH Pffeningen (Elveția) și Mladost Zagreb (Croația). 0 SHARES Share Tweet

