Stănişeşti: O familie cu patru copii riscă să ajungă pe drumuri. Apa din sol le inundă casa

– proprietarul crede că sub locuinţa sa ar fi un izvor – problemele au apărut în urmă cu doi ani, dar după ploile din ultima perioadă situaţia s-a agravat şi de frică să nu se prăbuşească casa peste ei au plecat să doarmă la rude

Sorin Bâcu (36 ani), din satul Slobozia Nouă, comuna Stănişeşti, şi-a ridicat, împreună cu soţia sa, în urmă cu şapte ani, o casă modestă din chirpici, pe un teren din apropierea locuinţei mamei sale. Câţiva ani nu au avut niciun fel de probleme, însă în 2015 au constatat că, după fiecare ploaie, una dintre camere se tot inundă. Umezeala a tot avansat şi a ajuns şi în încăperea alăturată iar de câteva zile nu mai pot locui deloc în casă.

„Într-o dimineaţă când m-am trezit să ies afară să dau drumul la păsări am văzut că pe jos este apă. Nu ştiam ce s-a întâmplat. Am scos covoarele, le-am uscat, dar pământul de pe jos tot ud a rămas. A ajuns şi în camera cealaltă şi acum se mai poate sta doar în bucătărie, dar ne este frică să mai dormim noaptea aici că de la atâta umezeală poate să cadă peste noi. Am făcut casa asta ca să avem unde sta, să nu aşteptăm să ne dea altcineva ceva, dar apa iese înăutru tot timpul”, ne-a mărturisit Alina Bâcu, proprietara locuinţei.

Cei doi soţi au împreună patru copii de 4, 7, 8 şi 9 ani, iar ea este acum însărcinată în nouă luni cu al cincilea copil. De câteva seri dorm cu toţii la mama lui Sorin, dar ştiu că nu pot sta acolo la nesfârşit.

„Ne este teamă să nu se prăbuşească noaptea şi să cadă aici peste noi. De doi ani ne chinuim aşa. Am fost la primărie şi am cerut ajutor şi abia acum a trimis un excavator, a făcut nişte şanţuri în jurul casei şi cică o să pună nişte furturnuri de dren. Dar cine ştie dacă o să funcţioneze. Eu cred că aici dedesubt este un izvor, că e prea multă apă. Acum mă tem să nu se dărâme casa”, ne-a spus Sorin Bâcu. „Este foarte greu. Eu îi ajut cu ce pot, dar şi noi suntem mulţi şi ei sunt şase persoane şi nu prea avem loc. Nu pot să-i dau nici afară. Au copii mici şi în casa lor este apă. Se supără că sunt în situaţia asta şi mă tem peste băiatul meu că este şi bolnav cu inima”, spunea şi Maria Bâcu, mama proprietarului. Autorităţile locale au trimis la locuinţa lor un utilaj, care a început să sape un şanţ prin care să se scurgă apa ce ar urma să se dreneze prin furtunurile ce vor fi amplasate în subsolul casei. În prezent, într-una din camere, unde proprietarul a sapat şi el un şanţ adânc de 20 -30 de centimetri, apa este foarte sus, şi practic poate fi scoasă cu găleata. „Apa este în casă, aşa cum se vede. Să vedem dacă o să meargă cu furtunul sau ce vor să facă aici”, mai spunea Sorin.

Potrivit primarului, probleme similare ar mai fi la câteva locuinţe din comună, dar în toate cazurile ar fi vorba de nivelul pânzei freatice, care creşte atunci când sunt precipitaţii însemnate.