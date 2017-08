Conflictul dintre unitatea medicală județeană și medicul de la Maternitatea Bacău este în acest moment pe rolul instanței de judecată. Spitalul nu dorește decât să își recupereze prejudiciile suportate până acum drept daune morale, dar și pe cele ulterioare, într-un dosar în care doctorul în cauză a fost condamnat definitiv. Sumele se ridică la circa 80.000 lei. De cealaltă parte, chiar dacă procesele penale s-au finalizat, medicul este sigur că își va dovedi nevinovăția. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF Cătălina Chifu

