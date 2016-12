Actualitate Spectacol de Crăciun în Piața Tricolorului de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pentru prima data în ultimii ani, Primăria Bacău organizează un concert în ziua de Crăciun. Astfel, duminică începând cu ora 17 pe scena amenajată în Piața Tricolorului va avea loc un spectacol la care invitații sunt Lidia Buble, Ansamblul Plaiuri Românești si artista Elena Mândrescu. Colindele vor fi interpretate de copiii de la Palatul Copiilor, îndrumați de prof. Claudiu Filip. Atmosfera va fi întregita de bradul semeț și luminile de sărbătoare aprinse în tot orașul. Prognoza meteo arata ca vremea va fi călduroasă, un motiv pentru a ieși din casa la distracție. 80 SHARES Share Tweet

