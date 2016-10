Soferul care a accidentat doua minore si a fugit a fost arestat

Judecatoria Bacau a admis cererea procurorilor si a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele barbatului de 32 de ani care, intr-una din serile trecute, a accidentat doua minore, dupa care a fugit.

Evenimentul rutier s-a petrecut in interiorul localitatii Secuieni. Minorele de 13 si 17 ani se deplasau regulamentar pe marginea drumului când au fost lovite de autoutilitara condusa de acesta. S-au facut verificari si a doua zi individul a fost depistat in municipiul Bacau.

Era in stare de ebrietate si efectuase deja reparatii la masina, ca sa stearga urmele. El a fost dus in fata magistratilor sub acuzatiile de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului, conducere sub influenta alcoolului si efectuare de reparatii la un autovehicul având urme de accident, fara avizul politiei.