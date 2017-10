În calitate de Ambasador Național pentru UNICEF în România, Smiley va fi prezent, miercuri, alături de puștii din Dofteana, una dintre cele 45 de comunități în care a fost implementat modelul „Servicii Comunitare pentru Copii”. Proiectul, derulat în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, este unic în țară și are doi piloni: „Pachetul Educație Incluzivă de Calitate” și „Pachetul Minim de Servicii”.

Smiley, împreună cu echipa UNICEF România, va vizita școala și grădinița, va discuta cu copiii, apoi cu directorul școlii și cadrele didactice care susțin obiectivele organizației, cu primarul Ioan Bujor și echipa care răspunde de proiect: asistentul social, asistentul medical comunitar și consilierul școlar. „În comunitățile în care am intervenit alături de partenerii noștri, numărul copiilor cu risc de abandon școlar a scăzut cu 27 la sută. Astăzi, 97 la sută dintre copiii care nu erau înscriși pe lista unui medic de familie sunt înscriși, iar toți copiii identificați ca fiind în pericol de separare trăiesc în continuare alături de familia lor, care beneficiază de serviciile de suport necesare”, arată Raluca Dinu-Paicu, purtător de cuvânt al UNICEF. Îndrăgitul artist a mai fost prezent în județul Bacău în noiembrie 2016, când, în cadrul aceluiași proiect, s-a întâlnit cu copiii din Buhuși. 0 SHARES Share Tweet loading...

