Social „Șmenar", reținut de polițiști de Comunicat de presa - La data de 06 iulie a.c., poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău au depistat şi reţinut un bărbat de 31 ani, din judeţul Galaţi, bănuit de săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prin metoda "ŞMEN". Din investigaţiile poliţiştilor a rezultat că la data de 22 septembrie 2016, în jurul orei 20.30, bărbatul de 31 ani s-ar fi deplasat la puctul de lucru al unei societăţi comerciale din Bacău şi ar fi rugat o femeie de 26 ani, din Bacău, angajată la societatea în cauză, să-i schimbe 70 de bancnote de 10 lei în 7 bancnote de 100 lei, prilej cu care i-a înmânat acesteia, 69 de bancnote de 10 lei. La momentul numărării bancnotelor, victima ar fi atras atenţia bărbatului despre acest aspect, motiv pentru are banii ar fi fost din nou preluaţi, în vederea renumărării. Profitând de neatenţia femeii, bărbatul în cauză ar fi retras 20 de bancnote de 10 lei, după care a remis restul banilor adăugând în plus o bancnotă de 10 lei. Poliţiştii au reuşit identificarea bărbatului de 31 ani, iar la data de 06 iulie a.c., faţă de acesta s-a dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propuneri legale.

