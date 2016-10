Situatie „exploziva” la Letea Veche. Gâlceava pe o conducta de gaze

Câtiva sateni din Letea Veche se arata scandalizati fata de o firma care executa lucrari de instalatii gaze in zona. Localnicii sunt nemultumiti de faptul ca firma cu pricina a decis, de la sine putere, sa se racordeze la magistrala de gaze platita din banii satenilor care stau pe strada Zorilor, fara a le cere parerea si, mai grav, fara sa le achite niciun ban compensatie pentru investitia initiala.

„Magistrala aceasta a fost pusa din banii nostri. Putem dovedi cu acte ca investitia ne-a costat 58.000 de lei. Noi suntem in mare parte pensionari, cu venituri mici, si am facut eforturi uriase ca sa putem avea gaze la poarta, iar acum, vine patronul firmei Moldinstal si se «inteapa» la teava fara sa ne intrebe pe noi”, spune Virginia Chiriac, una dintre zecile de satenii nemultumiti.

In situatia lor, sunt nu mai putin de 34 de persoane care au pus bani in comun ca sa achite costul lucrarilor la gaze. „Totul a mers bine, initial. Am primit sprijin inclusiv de la primar, care ne-a ajutat sa ne tragem gaze, iar acum ne lovim de tupeul unui patron care vrea sa faca ce vrea el pe banii nostri”, spune Florin Pascu.

Fara racorduri si contori de gaze



Din spusele satenilor, teava de gaze ar fi fost fost pusa de firma Anti Pan Con Bacau, iar, acum, lucrarile de extindere sunt continuate de societatea Moldinstal, aflata in prezent in insolventa. Interesant e ca aceeasi firma – Moldinstal – ar fi trebuit sa le faca racordurile celor 34 de nemultumiti, inclusiv sa le puna contori de gaze.

Firma impricinata este acuzata si de faptul ca, desi satenii i-au achitat bani pentru racorduri si contori de gaze, acestea nu au fost instalate nici pâna in prezent. „Si acum astept sa ne puna contori, desi noi am achitat inclusiv pentru asta. Or, satenilor de pe strada Panselelor, pe care acum vrea sa-i racordeze la magistrala noastra de gaze, in numai o luna, le-au pus deja racorduri.

Ei au instalatia trasa pâna in fata portilor, numai câte sa le puna contori si sa-i conecteze la gaze. Pentru toata povestea asta am dat 6.000 de lei, iar acum n-am nici gaze, nici bani sa-mi iau lemne pentru iarna. Tare mi-e teama ca banii au fost folositi in alte scopuri”, spune Vasile Melecciu. Oamenii se tem ca se inchide sezonul, când, din cauza vremii nefavorabile, nu vor mai putea fi executate lucrari si, astfel, vor ramâne in frig toata iarna.

„Banii mi i-a luat, cu tot cu actele pe care le-am depus la dosar. Vine iarna, ce ma fac? Eu nu am luat un lemn pentru incalzit, nimic. Stam in frig!!!”, se plânge Maria Boldalici, pensionara, o alta sateanca nemultumita de situatie.

Plângeri la Protectia Consumatorilor



De altfel, o parte dintre nemultumiti au reclamat acest fapt si la Protectia Consumatorilor, institutie de la care asteptau sa se faca dreptate.

„Intr-adevar, ne-au venit câteva reclamatii, inregistrate prin sistemul online, de la unii localnici din Letea Veche, dar care s-au incheiat, intrucât si-au retras plângerea, motivând ca le-au fost pusi contorii.

Insa, daca mai sunt nemultumiti in aceeasi speta, le recomand sa faca plângere la noi, dar in nume propriu, nu semnând in grup petitia”, a subliniat Alin Nastasa, comisar sef adjunct la Protectia Consumatorilor Bacau.

Am incercat, in repetate rânduri, sa luam legatura cu administratorul firmei incriminate, pentru a obtine un punct de vedere in aceasta speta, insa, pâna la inchiderea editiei, fara niciun rezultat.