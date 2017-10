Femeile social-democrate din opt județe s-au întâlnit, vineri, în sala de conferințe a Hotelului „Dumbrava” pentru a participa la simpozionul regional „Combaterea violenței în rândul minorilor. Politici sociale pentru protecția copilului”. Gazda evenimentului a fost Gabriela Gurău, președinta Organizației Femeilor Social-Democrate (OFSD) Bacău. Simpozionul a reunit lideri de organizații și parlamentari din Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Vrancea, Buzău și Bacău. De asemenea, au fost invitate Viorica Dăncilă, președinta OFSD la nivel național, europarlamentar și lider al grupului PSD din Parlamentul European, Ariana Bucur, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, Gabriela Coman, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Copilului, Maria Lazăr, membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cu rang de secretar de stat, secretar general al OFSD, Lilla Debelka, președinta OFSD diaspora, și Cristian Chișcop, referent în cadrul Fundației Friedrich Ebert din București. Simpozionul a fost organizat pe două module. Primul a vizat teme de protecția copilului, în cadrul acestuia fiind prezentate măsurile guvernamentale pentru apărarea drepturilor copilului și exemple de bune practici în domeniul protecției copilului din județul Bacău. Al doilea modul a avut drept temă generală educația: „Investirea în copilărie”, „Sănătatea copilului pentru o societate sănătoasă”, „Educația – pilon important pentru viitorul copilului”. A doua zi a simpozionului va fi dedicată concluziilor, participantele la dezbateri fiind invitate să facă propuneri privind soluțiile problemelor identificate și legislația din domeniul drepturilor copilului. 7 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.