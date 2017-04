Cultura Simpozion „In Honorem Magistri Ioan Mitrea Octogenarii” de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău organizează, în data de 04.04.2017, începând cu ora 13,00, Simpozionul „In Honorem Magistri Ioan Mitrea Octogenarii”. Manifestarea este dedicată aniversării a 80 de ani ai profesorului dr. Ioan Mitrea, unul dintre importanţii cercetători al mileniului I şi a perioadei medievale. Profesorul Ioan Mitreal a efectuat numeroase cercetări arheologice în judeţele Bacău, Neamţ, Vrancea. Rezultatele activităţii sale ştiinţifice sunt cuprinse în 20 de volume la care este autor sau coautor, precum şi în numeroase articole, studii şi rapoarte arheologice. Ca muzeograf şi director al Muzeului de Istorie din Bacău a avut o contribuţie importantă la dezvoltarea patrimoniului acestei instituţii. Programul activităţii va cuprinde un cuvânt de deschidere al managerului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, prof. Mariana Popa, şi apoi intervenţiile: prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi), dr. Elena-Lăcrămioara Istina, prof.dr Anton Coşa (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău) şi prof.dr. Viorel Cruceanu (Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.