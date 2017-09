Etapa a doua a Ligii a III-a a adus mai multe confirmări, dar și destule semne de exclamație în Seria I. Înfrângerea internă suferită de Cetate Râșnov și pasul pe loc bătut de AFC Hărman sunt principalele surprize. Se confirmă, în schimb, faptul că Oțelul rămâne principala favorită, că Focșaniul și Avântul Valea Mărului sunt două nuci tari și că Aerostar crește de la un meci la altul. Stopată de propriile ratări în runda de debut, de la Focșani, echipa antrenată de Cristi Popovici și-a desfăcut aripile vineri, în deschiderea etapei secunde. „Aviatorii” s-au impus cu un categoric 4-1 în fața Bucovinei Rădăuți, după în minutul 17 scorul era egal, 1-1. Băcăuanii au luat cu asalt poarta Bucovinei, Artenie deblocând tabela după 4 minute, ca urmare a unui șut bine calibrat expediat din mijlocul unui careu rădăuțean supra-aglomerat. Oaspeții au restabilit egalitatea în min. 17, atunci când Ionel Stoian a transformat o lovitură liberă de la aproximativ 30 de metri, însă pauza a găsit trupa băcauană în avantaj, Tudorache învingându-l în min. 29 pe Pruteanu grație unui lob. În partea secundă, Aerostar a intensficat ritmul, Adăscăliței transformând în min. 63 penalty-ul procurat de Vraciu, iar Mihăeș stabilind scorul final în min.71, atunci când a reluat cu capul în plasă balonul centrat din lovitură de colț de Sahru. Pe final au ieșit la rampă cursele debordante ale lui Oanea, driblingurile fine ale lui Andrei Pavel și, în special dubla intervenție a portarului de 19 ani, Daniel Popescu, aflat la debutul oficial în poarta divizionarei C băcăuane. Viitorul sună bine pentru Aerostar și din acest punct de vedere. Aerostar: Hărăguță (’73 D. Popescu)- B. Ardei, Mihălăchioae, Mihăeș, Oanea- Istrate (’73 Strat), Adăscăliței), Chirilă, Artenie (’61 Sahru)- Vraciu, Tudorache (’70 A. Pavel). Bucovina: Pruteanu- Alecsandru, Vițu, Vișinar, Antonesei- D. Bălan, R. Ungureanu, Jamile, I. Stoian- Tironeac, Ionesi. Au mai jucat: Dumitru, R. Ciobanu, I. Mihai. Rezultatele complete ale etapei a doua din Seria 1 a Ligii a III-a: Aerostar Bacău- Bucovina Rădăuți 4-1, Metalosport Galați- CSM Roman 0-8, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- KSE Târgu-Secuiesc 5-0, Olimpic Cetate Râșnov- Avântul Valea Mărului 1-2, Sporting Liești- CSM Pașcani 4-0, AFC Hărman- CSM Focșani 0-0, Suporter Club Oțelul Galați- AFC Odorheiu Secuiesc 3-1.

Sănătatea Darabani stă. Clasament Seria 1 1. SC Oțelul Galați 2 2 0 0 11-1 6p.

2. Sporting Liești 2 2 0 0 6-1 6p.

3. CSM Roman 2 1 1 0 10-2 4p.

4. Csikszereda 2 1 1 0 7-2 4p.

5. AFC Hărman 2 1 1 0 5-1 4p.

6. Aerostar Bacău 2 1 1 0 4-1 4p.

7. Av. V. Mărului 2 1 1 0 4-3 4p.

8. Cetate Râșnov 2 1 0 1 5-3 3p.

9. CSM Focșani 2 0 2 0 0-0 2p.

10. KSE Tg. Sec. 2 0 1 1 2-7 1p.

11. Săn. Darabani 1 0 0 1 1-2 0p.

12. Buc. Rădăuți 2 0 0 1 1-4 0p.

13. AFC Odorhei 2 0 0 2 2-8 0p.

14. CSM Pașcani 2 0 0 2 1-8 0p.

15. Metalosport 2 0 0 2 0-16 0p. Etapa a treia (sâmbătă, 9 septembrie, ora 17.00): AFC Odorheiu-Secuiesc- Metalosport Galați, CSM Focșani- Suporter Club Oțelul Galați, Bucovina Rădăuți- AFC Hărman, Sănătatea Darabani- Aerostar Bacău, Avântul Valea Mărului- Sporting Liești, KSE Târgu-Secuiesc- Olimpic Cetate Râșnov, CSM Roman- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc. CSM Pașcani stă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.