Criminalitatea informatică și securitatea cibernetică reprezintă mari provocări ale prezentului, implicând atât instituțiile cât și persoanele fizice. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău recomandă celor care petrec timp în mediul on-line: Fiți prudenţi în a oferi persoanelor cunoscute pe Internet informaţii personale despre voi sau familie, cum ar fi: numele, vârsta, CNP-ul, numărul de telefon, fotografii personale, adresa, şcoala la care învățați ori locul de muncă. Prietenii din mediul online trebuie sa fie doar persoane pe care le și cunoașteți în realitate. Nu acceptați niciodată să vă întâlniți direct cu o persoană cunoscută pe Internet – oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt şi astfel puteți deveni victima traficului de persoane sau a altor întâmplări tragice. Manifestați atenţie în utilizarea reţelelor de socializare. Este de preferat să restricţionați accesul la acestea, astfel încât să poată fi vizualizate doar de către prieteni. Evitați postarea pe Internet a fotografiilor personale. Aveți în vedere că nu tot ceea ce citiți sau vedeți pe Internet este adevărat! Informaţiile aflate pe o pagină web pot fi postate de oricine, adult sau copil, multe din ele fiind neverificate sau eronate. De asemenea, fotografiile sau filmele pot fi modificate pe calculator şi pot înfăţişa situaţii care nu s-au petrecut niciodată. Nu instalați pe calculator programe sau aplicaţii, din surse nesigure sau din link-uri primite pe e-mail. Ele pot conţine viruși şi pot produce pagube irecuperabile. Folosiți o soluție antivirus actualizată zilnic. În cazul în care primiți pe e-mail mesaje de la persoane necunoscute, nu le deschideți. De asemenea, nu accesați link-uri sau ataşamente primite odată cu astfel de mesaje. Evitați utilizarea rețelelor wi-fi publice pentru operațiuni bancare, comerț on-line sau afaceri personale. Sfaturi utile pentru utilizarea telefonului mobil în siguranță: Setați o parolă sau un pattern (model) pe telefon și cod PIN pe cartelă. Trebuie să cunoașteți setările de securitate pentru telefon și să configurați dispozitivul la blocare automată. Instalați un program de securitate și accesați doar site-uri sigure. Atenție la aplicațiile folosite și la permisiunile acordate pentru utilizarea acestora. Sfaturi pentru copii: Nu spune nimănui adresa ta, şcoala la care înveţi sau alte date personale despre tine sau familia ta, poze cu tine, numărul de telefon sau locul de muncă al părinţilor tăi. Daca simţi că ceva este în neregulă, spune părinţilor sau unei persoane adulte în care ai încredere. Dacă s-a întâmplat ceva pe internet care nu ţi-a plăcut, te-a speriat sau, pur şi simplu, nu ai înţeles, poţi oricând să te opreşti din navigare. Poți închide ferestrele de chat, e-mailul sau computerul în orice moment dorești. Poartă-te frumos cu ceilalţi pe internet, aşa cum o faci la locul de joacă. Nu răspunde mesajelor supărătoare sau care conţin cuvinte ori imagini nepotrivite. Blochează persoana care le trimite şi spune-le părinţilor. Parolele conturilor tale sunt secrete şi îţi aparţin. Ele sunt ca şi cheile de la casă, nu le da nimănui, nici măcar cunoştinţelor. Nu uita! Părinţii tăi sunt persoane de încredere cu care poţi să vorbeşti despre activitatea ta pe internet. Nu tot ceea ce vezi sau citeşti pe internet este adevărat sau potrivit vârstei tale. Ai mare grijă să intri pe site-uri sigure şi să verifici cu părinţii tăi informaţiile citite.

