Sfântul Ierarh Vasile cel Mare de Desteptarea - Astăzi este sărbătorit Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

S-a născut în Cezareea Capadociei, într-o familie nobilă, care a dat Bisericii slujitori și cărturari renumiți, câțiva dintre ei fiind trecuți în rândul sfinților. Sora sa Sfânta Cuvioasă Macrina este prăznuită la 19 iulie. Petru, fratele său mai mare, a fost episcop al Sevastiei, Grigorie a fost episcop al Nissei, iar Navcratie a fost pustnic și făcător de minuni. Studiile le-a făcut în Cezareea, la Constantinopol și la Atena, unde a legat o strânsă prietenie cu Sfântul Grigorie de Nazianz. Din Atena, Sfântul Vasile s-a întors în Cezareea unde a înființat o școală de retorică. În anii următori a făcut o lungă călătorie pe la toate mănăstirile din Egipt, Palestina și Sinai, s-a închinat la Mormântul Domnului și a primit botezul în râul Iordan, după obiceiul din primele secole creștine. De la Sfintele Locuri s-a întors din nou în Cezareea Capadociei unde a fost hirotonit preot de episcopul Cezareei, Ermoghen, după care s-a retras la o mănăstire din Pont, unde a dus o viață de asceză și rugăciune.

Venind din nou în Cezareea Capadociei, a fost hirotonit episcop. În această calitate a început o pastorație pe care a dedicat-o îndeosebi celor nevoiași, organizând renumitele azile, spitale și case de reeducare a celor căzuți moral, toate grupate sub denumirea de „Vasiliade”.

Scrierile sale conțin lucrări de dogmatică: „Contra lui Eunomiu” sau „Despre Sfântul Duh”, lucrări ascetice: „Regulile vieții monahale”, „Despre judecata lui Dumnezeu”, comentarii: „Omilii la Hexameron”, numeroase cuvântări și epistole. A alcătuit o Sfântă Liturghie ce-i poartă numele și Moliftele Sfântului Vasile cel Mare. „Așa era viața Sfântului Vasile, ca o făclie aprinsă în mijlocul Bisericii, spre luminarea tuturor, încât și îngerii se minunau de sfințenia vieții lui, iar diavolii și necredincioșii se cutremurau și fugeau, spune arhimandritul Ilie Cleopa (vol. „Predici la praznice împărătești și la sfinții de peste an”). Sfântul Vasile cel Mare a murit la 1 ianuarie 379, la 51 de ani, ca un adevărat stâlp al Bisericii, un nume de referință în istoria creștinismului universal. AGERPRES 0 SHARES Share Tweet

