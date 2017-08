Cei care sunt ”acasă” în această perioadă a anului, dar nu numai ei, trebuie să știe că pot beneficia de servicii medicale și aici, chiar dacă muncesc în străinătate. Ne referim în mod direct la așa-zișii stranieri, care au venit acum în Bacău, fie pentru o ședere temporară, fie definitiv. Cum pot ei beneficia de o analiză medicală, o consultație sau chiar o rețetă din farmacii? Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.