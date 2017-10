Curtea de Apel Târgu Mureş ar fi trebuit să se pronunţe, astăzi, în dosarul fostului primar al Bacăului, Romeo Stavarache, în care acesta a fost trimis în judecată pentru mai multe fapte de luare de mită, alături de alte patru persoane. Pronunţarea sentinţei a fost, însă, amânată pentru data de 27 octombrie. Fostul primar al Bacăului, Romeo Stavarache, a fost condamnat, anul trecut, de Tribunalul Bacău, la şase ani de închisoare cu executare în dosarul de corupţie. Afaceriştii Liviu Goian şi Liviu Cenuşă, precum şi Constantin Apostol, fostul director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est, acuzaţi de complicitate la luare de mită, au primit fiecare câte 3 ani de închisoare. Instanţa a dispus încetarea procesului penal faţă de Costel Căşuneanu, pentru infracţiunea de dare de mită, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2008 – 2011, fostul primar Stavarache, direct sau prin intermediul celorlalţi inculpaţi, ar fi pretins şi primit, de la patru oameni de afaceri, mai multe sume de bani, sunt acuzaţiile procurorilor. În total, mai spun anchetatorii, şpaga ar depăşi 2,3 milioane de lei. Prima instanţă a dispus şi confiscarea acestei sume, dar şi cotele ce revin fiecărui inculpat. 0 SHARES Share Tweet loading...

