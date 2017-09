Senatorul PSD Miron Smarandache s-a adresat ministrului Sănătăţii, Florian-Dorel Bodog, cu o interpelare parlamentară legată de deficitul de medici oncologi din judeţul Bacău. „Sunt sigur că deţineţi toate informaţiile referitoare la deficitul medicilor şi medicilor rezidenţi din România şi aveţi în vedere măsurile necesare atât pentru diminuarea acestuia, cât şi pentru stoparea exodului cadrelor medicale spre alte ţări. Una dintre problemele majore ale sistemului este lipsa medicilor cu specialitatea oncologie, o specializare extrem de importantă, având în vedere situaţia dificilă a celor ce suferă de afecţiunile respective”, a precizat parlamentarul social democrat, în documentul oficial înaintat conducerii MS. Senatorul băcăuan s-a mai referit şi la semnalul de alarmă tras de preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România, Cezar Irimia, care a reclamat că numărul medicilor oncologi este extrem de redus raportat la numărul de pacienţi diagnosticaţi cu cancer. „Potrivit unor studii, a arătat Smarandache, în România sunt peste 850.000 de pacienţi cu cancer, din care anual sunt 115.000 în tratament efectiv. În fiecare an, în România, sunt diagnosticaţi 78.000 de noi cazuri, dintre care 48.000 pierd lupta cu boala. În consecinţă, 130 de pacienţi mor zilnic în România din cauza patologiei oncologice, număr ce ar putea fi diminuat dacă ţara noastră ar avea mai mulţi medici de specialitate”. În finalul interpelării, Miron Smarandache a solicitat ministrului Sănătăţii răspuns la următoarele întrebări: „1. Care este numărul exact al medicilor oncologi din România, şi câţi dintre ei sunt în judeţul Bacău?; 2. Care este numărul optim al acestor medici specialişti raportat la numărul de bolnavi de cancer? 3. Ce strategie aveţi în vedere pentru reducerea decalajului menţionat, în aşa fel încât să crească şansele bolnavilor la viaţă?”. „Din informaţiile furnizate de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România rezultă că numărul medicilor oncologi la nivelul ţării este de 300, la care se adaugă alţi 50 de medici radioterapeuţi cu competente în oncologie. Sunt convins că ministrul Sănătăţii îmi va prezenta un răspuns cu date concrete, precum şi măsurile preconizate pentru a reduce deficitul de medici specialişti din acest domeniu vital pentru viaţa românilor şi a băcăuanilor”, a conchis senatorul PSD. 0 SHARES Share Tweet

