Politica Senatorul Miron Smarandache: România trebuie să beneficieze exclusiv de gazele extrase din Marea Neagră! de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Stadiul investiţiei Proiectului gazoductului BRUA, precum şi viitoarea destinaţie a gazelor ce vor fi extrase de pe platforma românească a Mării Negre, constituie un motiv serios de îngrijorare. Gazoductul BRUA este o investiţie importantă a României, pentru care Ministerul Energiei a emis autorizaţia de construire în luna februarie a.c.. Realizarea acestui nou coridor european de transport al gazelor naturale va uşura transportul zăcămintelor extrase din Marea Neagră spre vestul Europei, fapt ceea ce, în mod normal, va trebui să aducă beneficii importante ţării noastre. Lucrările la gazoductul BRUA (Bulgaria – România – Ungaria – Austria) sunt programate să înceapă la finele acestui an, urmând ca în anul 2020 conducta să fie în stare de funcţionare, prin extracţia gazelor naturale din Marea Neagră. Referitor la acest important proiect, sunt semne de întrebare în ceea ce priveşte destinaţia zăcămintelor ce vor fi extrase din arealul românesc al Mării Negre. Mai exact, există temerea că gazele respective vor ajunge în Ungaria şi Austria prin gazoductul BRUA, fără ca România să poată folosi aceste resurse. Având în vedere previziunile conform cărora gazele terestre ale României se vor epuiza într-un timp relativ scurt, 10-15 ani, m-am adresat şi ministrului Energiei, căruia i-am solicitat să răspundă unor întrebări de actualitate pentru fiecare cetăţean al ţării. Cea mai importantă dintre acestea se referă la posibilitatea statului român de a obliga proprietarul gazelor extrase din platforma românească a Mării Negre să le livreze exclusiv consumului intern. Nu este de neglijat îngrijorarea ca, după finalizarea acestei investiţii importante, România să nu poată beneficia de gazul ieftin extras din platforma românească a Mării Negre, fiind astfel obligată să îşi acopere consumul prin importuri mult mai costisitoare din alte state. Personal, mi-am exprimat opinia potrivit căreia nu sunt de acord ca ţara noastră să nu poată folosi noile resurse de gaze din Marea Neagră, având în vedere iminenţa epuizării resurselor terestre. Ar fi extrem de neplăcut pentru noi să ajungem în situaţia de a livra în ţările occidentale gazele extrase din arealul Mării Negre, şi, în acelaşi timp, să folosim pentru consumul intern gaze provenite din importuri, la preţuri mult mai mari faţă de ceea ce producem. Senator PSD Bacău,

