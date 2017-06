Politica Senatorul Miron Smarandache: „Primarul PSD Paul Cotîrleţ, un nou început pentru municipiul Moineşti!” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Organizaţia municipală Moineşti a Partidului Social Democrat continuă susţinerea candidatului său la alegerile de duminică, Paul Claudiu Cotîrleţ, printr-o serie de manifestări atractive, cu participarea în număr mare a localnicilor. Organizaţia municipală a PSD Moineşti este extrem de motivată şi va fi mobilizată la maximum pentru ultimele zile ale campaniei electorale! Ultima dezbatere a fost una extrem de interesantă, graţie prezenţei unui număr important de parlamentari şi miniştri din Guvernul Sorin Grindeanu. De asemenea, prezenţa la Moineşti a preşedintelui PSD şi a Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a evidenţiat clar că Paul Claudiu Cotîrleţ va beneficia de un suport important din partea Guvernului României în cazul în care va deveni primar.

Este extrem de important faptul că PSD Moineşti derulează o campanie electorală onestă, bazată pe nevoile populaţiei municipiului şi pe problemele care-i frământă pe localnici. Candidatul PSD, un om valoros, tânăr, bine pregătit şi determinat să schimbe în bine faţa Moineştiului, s-a axat pe viitorul localităţii, respectiv pe rezolvarea problematicilor învăţământului, deoarece viitorul nostru stă în viitorul copiilor. Moineştiul se confruntă cu foarte multe vulnerabilităţi ale copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate, iar Paul Cotîrleţ a inventariat toate aceste probleme, precum şi neajunsurile moineştenilor din toate sferele de activitate. “Îi rog pe prietenii și susținătorii mei din Moinești să fie alături de mine și să-l susțină pe viitorul primar al municipiului: Paul Cotîrleț. Este un tânăr dintr-o familie aleasă, care sunt sigur că va călca pe urmele reușitelor de excepție ale tatălui său. Paul Cotîrleț este un om dinamic, cu experiență politică, un tânăr cu viziuni moderne referitoare la dezvoltarea socială, urbanistică și economică a municipiului Moinești. Sunt convins că fiind sprijinit de conducerea națională și județeană a PSD, de președintele Dragoș Benea și nu în ultimul rând cu ajutorul meu personal și al cetăţenilor, Paul Cotîrleț va fi primarul Moineștiului. Vă rog să fiți alături de mine și de candidatul PSD în ultimele zile ale campaniei electorale, deoarece Paul Cotîrleț este primarul de care aveți nevoie!”, spune senatorul PSD Miron Smarandache. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.