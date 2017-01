Începutul de an ar putea aduce şi o figură nouă în funcţia de prefect al Bacăului. De regulă, la schimbarea cabinetului de la Palatul Victoria, sunt numite alte persoane care să conducă prefecturile din ţară, ca reprezentanţi ai Guvernului. Deşi sunt definiţi de lege ca apolitici, prefecţii provin, tot ca o cutumă, din rândurile partidului aflat la guvernare, sau cel puţin sunt agreaţi de acesta din urmă. O variantă, în ceea ce priveşte Prefectura Bacău, ar putea fi revenirea pe funcţie a lui Dorian Pocovnicu, prefect până anul trecut, în luna martie. Acesta fusese schimbat de Guvernul Cioloş cu actualul prefect, Ioan Ghica. Pocovnicu a ocupat, pe rând, funcţia de subprefect şi apoi de prefect, acumulând experienţă. În prezent, este consilier judeţean din partea PSD. Preşedintele PSD Bacău, senatorul Dragoş Benea, susţine că,deocamdată, nu aceasta este prioritatea Guvernului. „Prioritatea zero este aprobarea bugetului. Este prematur să discutăm despre o persoană. Ce sper este să ieşim din ipocrizia aceasta, cu prefectul apolitic. Cred că trebuie să ne asumăm o schimbare, ca oricine este pe această funcţie să culeagă roadele şi eventual să deconteze greşelile pe care le face”, a declarat Dragoş Benea. Acesta a refuzat să facă orice fel de speculaţii pe marginea acestui subiect. Dorian Pocovnicu nu a putut fi contactat pentru a ne oferi un punct de vedere. În prezent, echipa de la Instituţia Prefectului este formată din Ioan Ghica, prefect, şi Sorin Ailenei, subprefect. 15 SHARES Share Tweet

