Zilele acestea, la sediul Fundaţiei Teatrale Neghiniţă a avut loc întâlnirea echipei de implementare a proiectului Festivalul Internaţional de Teatru, Muzică şi Dans pentru Copii şi Tineri NEGHINIŢă, ediţia a VIII a, proiect finanţat de Consiliul Judeţean Bacău. La această întâlnire au fost prezenţi membri ai fundaţiei, un reprezentant al Consiliului Judeţean Bacău, reprezentanţi ai voluntarilor de la Capitala Tineretului precum şi reprezentanţi ai mass media. Festivalul se adresează copiilor şi tinerilor şi se va desfăşura în perioada 27 – 29 octombrie 2017 la Teatrul Bacovia şi Teatrul de Vara Radu Beligan, pe patru secţiuni: teatru, muzică uşoară, muzică instrumentală şi dans. „Încă se lucrează la centralizarea înscrierilor dar sigur vor veni la Bacău peste 1000 de copii şi tineri din ţară şi din străinătate, cu ocazia acestui eveniment”. Ionel Tănasă

Preşedinte Fundaţia Neghiniţă

